Sávio trägt noch Windeln: Anne Wünsche reagiert auf Kritik

Anne Wünsche (34) wendet sich jetzt mit klaren Worten an ihre Community: Auf Instagram spricht die Influencerin über ihren Sohn Sávio (3), der mit fast vier Jahren noch Windeln trägt – und über die vielen Kommentare, die sie dazu regelmäßig erreichen. In ihrer Story macht Anne deutlich, dass sie sich von der Kritik nicht verunsichern lassen will und erklärt offen, wie sie mit dem Thema Sauberwerden in ihrer Familie umgeht. Ihren Followern richtet sie eine deutliche Botschaft aus und ruft dazu auf, beim Thema Entwicklung von Kindern den Druck herauszunehmen.

In dem Clip erklärt Anne, dass sie bereits drei Kinder großgezogen hat und sich deshalb nicht verrückt machen lässt. Sie schildert, dass Sávio aktuell einfach keine Lust auf die Toilette habe: Er wolle nicht auf die Toilette gehen, und sie sehe keinen Sinn darin, ihn dazu zu zwingen. "Dieses Windelthema scheint euch echt extrem zu beschäftigen. Und ich möchte mal ganz kurz dazu meine Meinung sagen." Weiter betont die dreifache Mama: "Dass Sávio mit drei, fast vier Jahren immer noch eine Windel trägt, finde ich überhaupt nicht schlimm. Er hat gerade einfach keinen Bock." Vergleiche mit anderen Kindern empfindet Anne als belastend und beschreibt sie als "unglaublich nervig und schlimm".

Stattdessen setzt der Social-Media-Star auf Gelassenheit: Anne ist überzeugt, dass sich das Thema von selbst erledigt. "Das kommt von alleine. Du musst nichts großartig machen", erklärt sie und verweist darauf, dass Sávio im Alltag sehe, dass niemand sonst in die Windel macht und es irgendwann von selbst unangenehm werde. Sie ist sicher: Zur Einschulung werde ihr Sohn keine Windel mehr tragen. Ihren Fans rät sie, sich bei ihren eigenen Kindern ebenfalls nicht von Erwartungen aus dem Umfeld stressen zu lassen: "Nehmt den Druck raus. Meine Güte. Dann trägt er halt eine Windel – ist nur teuer."

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, November 2025

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Content Creatorin