Max von der Groeben feiert Red-Carpet-Debüt mit Freundin

Max von der Groeben (34) hat seine neue Liebe jetzt auch öffentlich gemacht. Der Schauspieler erschien gemeinsam mit seiner Freundin Louise Farina auf dem roten Teppich der Deutschlandpremiere des Dokumentarfilms "On The Wave" und strahlte dabei über beide Ohren. Nur wenige Tage zuvor war bekannt geworden, dass Max wieder vergeben ist – nun präsentierte er sein Glück erstmals vor der Kamera. Für Fans und Beobachter ist es der erste gemeinsame öffentliche Auftritt des frisch verliebten Paares, das sich dabei vertraut und eng umschlungen zeigte.

Das Paar wirkte auf den Bildern vom roten Teppich entspannt und glücklich. Max und Louise gaben sich nahbar und verliebter könnte man kaum aussehen. Die beiden schienen die Aufmerksamkeit zu genießen und zeigten keine Scheu, ihre Beziehung vor der Öffentlichkeit zu präsentieren. Der Dokumentarfilm "On The Wave" bot offenbar die perfekte Gelegenheit für das Red-Carpet-Debüt der beiden Turteltauben.

Max wurde vor allem durch seine Rolle in der erfolgreichen Filmreihe Fack ju Göhte bekannt, die zwischen 2013 und 2017 die deutschen Kinosäle füllte. An der Seite von Elyas M'Barek (43) und Jella Haase (33) spielte er sich in die Herzen des Publikums. Seit dem Ende der Kino-Erfolgsreihe ist Max weiterhin als Schauspieler aktiv und zeigt sich regelmäßig bei Film- und Veranstaltungspremieren. Dass er nun seine Freundin Louise zu einem solchen Event mitbringt, zeigt, wie ernst es ihm mit der neuen Beziehung zu sein scheint.

Imago Max von der Groeben mit Freundin Louise Farina bei der Premiere von "On the Wave", Februar 2026

Getty Images Max von der Groeben 2017

Getty Images / Andreas Rentz Max von der Groeben und Jella Haase bei der Aftershowparty der GQ Men Of The Year Awards 2017