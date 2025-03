Eros Ramazzotti zeigt seltenen Schnappschuss von seinem Sohn

Eros Ramazzotti (61) hat einen ganz besonderen Menschen gefeiert: seinen Sohn Gabrio. Der italienische Sänger teilte auf Instagram ein seltenes Foto des Jungen, der vor Kurzem seinen zehnten Geburtstag feierte. "Es ist zehn Jahre her, seit du geboren wurdest, zehn Jahre, seit Papa Eros dich überglücklich verkündet hat", schrieb der Musiker zu dem Beitrag. Auf dem Bild posiert Gabrio lässig mit den Händen in den Taschen, gekleidet in einen Kapuzenpulli, eine Daunenjacke und eine gestreifte Mütze. Die Aufnahme scheint in den Straßen von Mailand entstanden zu sein, wo Eros gemeinsam mit seiner Familie lebt.

Der Popsänger, der neben Gabrio noch zwei Töchter hat, zeigte zuletzt immer wieder, wie wichtig ihm seine Familie ist. Erst im August widmete er seiner 13-jährigen Tochter Raffaela zu ihrem Geburtstag liebevolle Worte auf Instagram. Besonders herzlich ist auch die Beziehung zwischen Gabrio und seiner älteren Halbschwester Aurora Ramazzotti (28), die aus Eros' erster Ehe mit Michelle Hunziker (48) stammt. Im Sommer 2023 postete Aurora Fotos, auf denen Gabrio und Raffaela mit ihrem kleinen Sohn Cesare zu sehen sind. Die Geburt von Cesare machte Eros nicht nur zum Großvater, sondern seine jüngeren Kinder auch zu Onkel und Tante.

Eros Ramazzotti scheint ein harmonisches Patchworkleben zu führen, obwohl er zweimal geschieden ist. Mit seiner zweiten Ex-Frau, dem Model Marica Pellegrinelli (36), verbindet ihn die gemeinsame Verantwortung für ihre Kinder. Die Familie wurde zuletzt im September dabei gesehen, wie sie Gabrio und Raffaela zusammen zur Schule brachten. Trotz seiner weltweiten Musikkarriere bleibt Eros' Familie immer an erster Stelle. Mit seiner Ältesten, der Influencerin Aurora, hat er ein besonders inniges Verhältnis, und auch zu seiner ersten Ex-Frau Michelle pflegte er in der Vergangenheit immer wieder freundschaftlichen Kontakt. Dieses starke Familiennetz zeigt, dass auch in einer Patchworksituation tiefe Verbundenheit möglich ist.

MEGA Eros Ramazzotti im Juni 2023

Getty Images Marica Pellegrinelli und Eros Ramazzotti im Juli 2014

