Nach Sommerhaus-Sieg: Edda Pilz macht Schluss mit Reality-TV

Influencerin Edda Pilz (24) hat ihren Fans klargemacht: Erst einmal ist Schluss mit Trash-TV. In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram wollte ein Follower wissen, ob man sie bald wieder in einem Format im Fernsehen sehen wird. Die amtierende Das Sommerhaus der Stars-Gewinnerin reagierte deutlich und erklärte, dass sie derzeit keine Lust auf neue TV-Projekte hat. "Nein! Ich habe, glaube ich, in letzter Zeit fünf Formate abgelehnt. Sehe mich da einfach nicht mehr und ich habe meine Prioritäten einfach woanders", lauten Eddas Worte. In ihrer Story verriet Edda außerdem, dass sie in den vergangenen Monaten gleich mehrere Anfragen ausgeschlagen hat – darunter auch das beliebte Format Prominent getrennt. Statt Set, Kameras und Dreharbeiten stehen für sie jetzt andere Dinge im Mittelpunkt.

"Mir macht Social Media mittlerweile so viel Spaß und da wird auch in Zukunft mein Fokus liegen. Und natürlich auch auf persönliche Entwicklung, und das lässt sich mit Reality-TV schwer vereinbaren", erklärte Edda weiter. Die Influencerin betonte, dass es ihr momentan sehr gut gehe und sie mit ihrem Leben, ihrem Alltag und ihrer Routine absolut zufrieden sei. Ganz endgültig scheint ihr Abschied vom TV-Kosmos aber nicht zu sein, denn Edda schrieb auch: "Aber vielleicht kommt ja irgendwann die Anfrage, bei der ich nicht Nein sagen kann. Sag niemals nie."

Vor einigen Wochen hatte Edda bereits in einer Instagram-Story offenbart, wie kompromisslos und intensiv das Leben vor den Kameras in Reality-Formaten tatsächlich ist. Die Influencerin sprach ganz ehrlich über fehlende Rückzugsorte bei "Das Sommerhaus der Stars" und ähnlichen Shows. "Gefilmt wird buchstäblich überall", betonte sie. Selbst auf den Toiletten sei die Privatsphäre extrem eingeschränkt, Mikrofone würde man so gut wie nie ablegen dürfen. "Die Produktion bekommt so Pipi- und Kackgeräusche immer mit", plauderte Edda gegenüber ihren Followern aus. Lediglich beim Duschen oder im Pool sei das Mikrofon aus – echte Intimität gäbe es aber nicht.

Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Reality-TV-Bekanntheit

RTL Michael Klotz und Edda Pilz beim Wiedersehen vom "Sommerhaus der Stars" 2025

Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Realitystar