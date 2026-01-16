Das sagen Fans zu Edda Pilz und Christian Wolfs Zucker-Beef

Edda Pilz (24) und Christian Wolf (30) liefern sich seit Wochen einen offenen Schlagabtausch auf Instagram – und jetzt mischt sich die Community mit klaren Worten ein. Auslöser des Streits: Edda präsentiert Abnehmrezepte als zuckerfrei, greift darin aber zu Ahornsirup und anderen zuckerhaltigen Zutaten. In einem neuen Clip legt die Reality-TV-Bekanntheit nach und sagt: "Christian Wolf mobbt nicht nur mich, sondern auch meine zuckerfreien Rezepte." Der Unternehmer und Social-Media-Star kontert auf seinem Kanal immer wieder mit Kritik an der Kennzeichnung. Ein Blick unter Eddas neuestem Video zeigt, wie gespalten die Fans sind.

Lob kommt von Unterstützern, die ihre Küchenideen feiern: "Ich liebe deine Rezepte und dieses Video", schreibt eine Nutzerin. Eine andere Followerin betont: "Ich finde, Rezepte sind immer ein Leitfaden! Wer möchte, kann doch einfach mit was anderem süßen. Mache ich auch oft." Doch es hagelt auch Widerspruch. Kritische Stimmen verweisen auf die Zutatenliste. "Er sagt nur die Wahrheit", heißt es in einem viel gelikten Kommentar. Ein weiterer Nutzer empfiehlt eine ehrliche Deklaration: "Du solltest deine Rezepte 'zuckerarm' nennen – leider ist es wirklich nicht zuckerfrei durch den Ahornsirup und die Oreo-Kekse. Gluten ist ebenso in den Oreo-Keksen." Edda reagiert schlagfertig und ordnet die Tonlage ihres Clips ein. "Ich hoffe, du merkst, dass das Video leicht überspitzt ist", kommentiert sie mit einem Zwinkersmiley.

Schon vor einem Monat hatte Christian kritisch hinterfragt, wie Edda ihren veganen Pumpkin-Spice-Teig als zuckerfrei bewerben könne. "Wie soll das bitte zuckerfrei sein? Ahornsirup ist purer Zucker", erklärte der Fitnessunternehmer damals in einem Video auf seinem Instagram-Profil. Besonders für Diabetiker könne eine solche Fehldeklaration ernsthafte Folgen haben, warnte er. "Sagt bitte einfach nicht zuckerfrei, wenn es nicht zuckerfrei ist. Daran können solche Leute wie Diabetiker auch theoretisch dran sterben", betonte der Social-Media-Star. Edda hingegen zeigte sich von der Debatte wenig beeindruckt und teilte weiterhin regelmäßig Fitness- und Ernährungsinhalte mit ihrer Community.

Collage: RTL, IMAGO / Hartenfelser Collage: Edda Pilz und Christian Wolf

RTL Edda Pilz bei "Das Sommerhaus der Stars" 2025

TikTok / tom.junkersdorf Christian Wolf, Influencer