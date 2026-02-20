Also doch: Edda und Christian Wolf machen gemeinsames Video

Rund um Edda Pilz (24) und Christian Wolf (30) kochte jüngst die Gerüchteküche: Nachdem sie sich wochenlang auf Social Media gegenseitig beschossen hatten, überraschte Edda ihre Community vor wenigen Tagen mit einer Reise nach Kapstadt – die aktuelle Wahlheimat des Fitness-Food-Influencers. Ihre Fans vermuteten bereits, dass ein Treffen mit Christian dahinterstecken könnte. Der ist schließlich bekannt dafür, dass er Online-Zoff gerne persönlich klärt. Und sie hatten recht: Nun teilten die beiden auf Instagram ihr erstes gemeinsames Video mit einem – wie sollte es auch anders sein – Fitness-Rezept zum Nachkochen.

Der Hintergrund: Dass Edda ihre Rezepte oft als "zuckerfrei" bezeichnet, ist für Christian, der auch versteckte Inhaltsstoffe wie beispielsweise Fruchtzucker unter die Lupe nimmt, ein Dorn im Auge. Edda hingegen vertritt die Meinung, dass man sich gesund und kalorienarm ernähren kann und dabei trotzdem auf natürliche Produkte statt auf künstliche Supplements setzen sollte. Genau diesen Ball werfen sie sich in dem Clip, in dem sie unter der Anleitung der 24-Jährigen Energy Balls zubereiten – anstatt böse zu schießen, nehmen sie ihren Social-Media-Zoff humorvoll aufs Korn. "Mandelmehl hat auch richtig viele Kalorien, Kakao ist eine gute Sache, keine Anmerkung", kommentiert Christian Eddas Schritte. Beim Ahornsirup interveniert er – und überzeugt Edda stattdessen von einer Zuckeralternative.

Auch wenn viele schon mit einem Aufeinandertreffen gerechnet hatten, hätten wohl die wenigsten erwartet, dass es dabei so friedlich und lustig zugehen würde. In den Kommentaren werden die beiden Fitness-Liebhaber ziemlich für diese Aktion gefeiert. "Plottwist des Jahres, lieben wir", schreibt eine Nutzerin, während ein anderer zu einigen Lache-Emojis schreibt: "Ich habe echt schon viel gesehen, aber damit habe ich nicht gerechnet." Weitere Kommentare lauten "großartig" und "zu gut". Scheint so, als sei der kleine Social-Media-Krieg beendet – und ein neues Küchen-Duo geboren.

Instagram / edda.elisa Edda Pilz und Christian Wolf, Februar 2026

Instagram / edda.elisa Christian Wolf und Edda Pilz, Influencer

IMAGO / Hartenfelser Christian Wolf, Unternehmer