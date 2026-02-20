"Simulation": Das halten Fans vom Edda-Christian-Auftritt

Obwohl sie sich im Netz heftig in den Haaren lagen, machen Edda Pilz (24) und Christian Wolf (30) jetzt ein selbstironisches Video zusammen. Ist etwa plötzlich alles wieder gut? Die User im Netz sind davon nicht sonderlich überzeugt. In den Instagram-Kommentaren wird schnell deutlich: Die Fans trauen ihren Augen nicht. "Plottwist des Jahres, lieben wir komplett", ist ein Nutzer zumindest positiv überrascht. Andere stimmen dem zu: "Das stand jetzt nicht auf meiner Bingokarte für 2026." Doch nicht alle finden diese ungewöhnliche Kombination toll. Viele glauben auch, dass hier einiges gespielt ist: "Ich lebe in einer Simulation." Unter einem Promiflash-Beitrag fasst ein User zusammen: "Das ist doch alles abgesprochen. Ein abgekartetes Spiel, um mehr Follower zu generieren."

Ob ihr Treffen ein cleverer PR-Gag oder doch eine echte Versöhnung ist, wissen wohl nur Edda und Christian selbst. Ursprünglich flogen zwischen den beiden die Fetzen, weil der Fitness-Unternehmer die Influencerin für ihre Rezepte anging. Der Startschuss war ein Video, das Edda vergangenes Jahr postete: ein Rezept für Pumpkin-Spice-Keksteig, das sie als zuckerfrei deklarierte. Christian reagierte darauf und betonte, dass Zutaten wie Ahornsirup "purer Zucker" seien. Die 24-Jährige klärte später auf, sie spreche in ihren Rezeptvideos immer von Industriezucker und habe das bereits angepasst. Dennoch eskalierte der Zoff immer weiter.

Vor wenigen Tagen kündigte Edda dann plötzlich an, zu verreisen und dass ihre Community mit ihrem Vorhaben niemals rechnen würde: "Größte Sidequest meines Lebens. Ich fliege weg – nicht nur zum Chillen, sondern auch für eine Sache, bei der ihr denken werdet, dass ich komplett durchdrehe, ihr seid nicht bereit." Manche Follower vermuteten schon, dass sie zu Christian nach Kapstadt fliegt – was sich kurz danach als wahr herausstellte. Freitagnachmittag kam das Video, in dem die beiden zusammen kochen und sich mit Augenzwinkern gegenseitig necken. Unter anderem erklärt die Sommerhaus-Gewinnerin dem More-Nutrition-Gründer, dass man auch ohne künstliche Supplements kalorienarm und gesund kochen könne.

Instagram / edda.elisa Christian Wolf und Edda Pilz, Influencer

Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Realitystar

Instagram / edda.elisa Edda Pilz und Christian Wolf, Februar 2026