"Nur für dich": Edda kontert Christian Wolfs Kritikvideo

Edda Pilz (24) reagiert mit Humor auf Kritik von Fitnessunternehmer Christian Wolf (30). Dieser hatte kürzlich in einem Video bemängelt, dass die Reality-TV-Darstellerin ihre Rezepte fälschlicherweise als zuckerfrei präsentiert. In einer amüsanten Antwort veröffentlichte Edda ein eigenes Video auf Instagram, in dem sie ein Rezept für High-Protein Oreo Cookies vorstellt. Dabei erklärte sie provokant: "Christian Wolf mobbt nicht nur mich, sondern auch meine zuckerfreien Rezepte." Passend dazu zeigte sie Ausschnitte aus seinem Kritikvideo und fügte in einem scherzhaften Ton hinzu: "Diese zuckerfreien High-Protein Oreo Cookies sind nur für dich, Christian!" Ihr Clip endet mit einer nachgespielten Szene, in der sie ein humorvoll verstelltes Zitat von Christian einblendet: "Ich habe Hunger."

Die Reaktionen auf Eddas Konter fielen gemischt aus. Einige ihrer Follower applaudierten dem augenzwinkernden Umgang mit der Kritik und kommentierten belustigt: "Junge, wie gut ist dieses Video." Andere hingegen verteidigten Christian und machten deutlich, dass sie die Kritik an den Rezepten nachvollziehen können. Kommentare wie "Er mobbt nicht, er hat halt recht" und "Er bemängelt nur deine Falschaussagen" zeigen, dass die Meinungen innerhalb der Community geteilt sind. Dieser Schlagabtausch scheint auf Social Media nicht nur für Diskussion zu sorgen, sondern auch die Grenzen zwischen Unterhaltung und konstruktiver Kritik verschwimmen zu lassen.

Die Medienpersönlichkeiten kennen sich bereits durch ihre Social-Media-Aktivitäten, doch ihre aktuellen Meinungsverschiedenheiten rücken auch ein anderes Thema in den Fokus: die Glaubwürdigkeit von Influencern im Bereich Ernährung. Während Christian durch seine berufliche Expertise regelmäßig Ernährungsmythen entlarvt, hat Edda sich mit ihren kreativen Rezepten eine treue Fangemeinde aufgebaut. Die Diskussion um ihre Rezepte lenkt damit nicht nur Aufmerksamkeit auf ihre Inhalte, sondern wirft auch die Frage auf, wie ernst solche Auseinandersetzungen auf Social Media genommen werden sollten – oder ob sie letztlich doch nur für Unterhaltung sorgen.

Anzeige Anzeige

Instagram / edda.elisa, IMAGO / Hartenfelser Collage: Edda Pilz und Christian Wolf

Anzeige Anzeige

TikTok / tom.junkersdorf Christian Wolf, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Reality-TV-Bekanntheit