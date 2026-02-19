Nach Zoff: Fliegt Edda etwa zu Christian Wolf nach Kapstadt?

Edda Pilz (24) sorgt mit einer mysteriösen Ankündigung auf Instagram für Aufsehen bei ihren Fans. Die Realitystar verkündete, dass sie in ein anderes Land fliegt – und das nicht einfach nur zum Entspannen. "Größter Sidequest meines Lebens. Ich fliege weg – nicht nur zum Chillen, sondern auch für eine Sache, bei der ihr denken werdet, dass ich komplett durchdrehe, ihr seid nicht bereit", schrieb sie auf Social Media. Besonders brisant: In einem Video auf TikTok deutete sie an, dass ihre Reise nach Kapstadt gehen könnte. Das sorgt für wilde Spekulationen, denn genau dort lebt der Fitnessunternehmer Christian Wolf (30), mit dem sich Edda seit einiger Zeit öffentlich auf Social Media streitet.

Die Fans der Influencerin sind sich bereits sicher, wohin die Reise geht und vor allem warum. "Nach Kapstadt zu Christian Wolf", kommentierte ein Nutzer unter ihrem Post. Ein anderer schrieb: "Kapstadt – du und Christian Wolf, kommt schon, das wär wild." Wieder andere gaben an, die Flugnummer in Eddas Instagram-Story gesehen zu haben, die das Reiseziel bestätigen soll. Christian ist dafür bekannt, seine Zoff-Partner von Social Media für Gespräche einzuladen, um die Differenzen offline zu klären. Würde Edda ihm folgen, wäre das ein ungewöhnlicher Schritt, der die Online-Diskussion in ein persönliches Treffen verwandeln würde.

Der Konflikt zwischen Edda und Christian schwelt schon länger. Der Fitnessunternehmer kommentiert immer wieder Rezeptvideos der Influencerin und kritisiert diese. In der Vergangenheit nahm er beispielsweise ein Rezept von Edda unter die Lupe, das sie als zuckerfrei beworben hatte. Christian merkte an, dass der verwendete Ahornsirup purer Zucker sei. In Sachen Ernährung sind sich die beiden also nicht einig – ob ein persönliches Gespräch in Kapstadt die Wogen glätten könnte, bleibt abzuwarten.

Collage: Instagran, TikTok Collage: Edda Pilz und Christian Wolf, Influencer

IMAGO / Hartenfelser Christian Wolf, Unternehmer

Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Realitystar

