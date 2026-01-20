92 Quadratmeter: Edda Pilz zeigt ihre neue Traumwohnung

Influencerin Edda Pilz (24) hat es offiziell gemacht: In Berlin hat sie den Mietvertrag für ihre neue Traumwohnung unterschrieben und nimmt ihre Fans direkt mit in ihr frisch erobertes Zuhause. Auf rund 92 Quadratmetern erstrecken sich drei großzügige Zimmer in einem klassischen Berliner Altbau, in den Edda schon bald mit ihrer Hündin Elli einziehen wird. In ihren Instagram-Clips zeigt sie stolz das künftige Ankleidezimmer für ihre vielen Outfits, das helle Schlafzimmer mit Balkon und das große Wohnzimmer. Ein besonderes Detail hat es ihr dabei besonders angetan: die eleganten Flügeltüren, die Wohnzimmer und Küche miteinander verbinden. Für Edda ist klar, dass sie hier genau das gefunden hat, was sie sich immer gewünscht hat.

Beim Rundgang durch die neuen vier Wände erklärt die Influencerin, wie sie sich das Leben dort vorstellt. Das großzügige Ankleidezimmer soll zum Dreh- und Angelpunkt für ihre Styling-Clips werden, im Wohnzimmer plant sie gemütliche Abende mit Freunden und Serienmarathons mit Hündin Elli. Die Küche muss sie sich allerdings noch besorgen – die Wohnung hat keine Einbauküchenzeile, sondern bisher ist alles leer. Besonders die Flügeltür zwischen Küche und Wohnzimmer hebt sie in dem Video hervor und schwärmt, dass dieses Detail die Wohnung für sie perfekt macht. In den Kommentaren zum Video fallen haufenweise Komplimente für die Wohnung – doch einige Zuschauer sind nicht begeistert. "Kein einzelner Mensch braucht so viel Platz." und "Da hätte eine dreiköpfige Familie Platz..." schrieben einige.

Abseits ihrer neuen Wohnung gibt es Edda Karriere betreffend zwar derzeit nichts Neues, doch ihr Privatleben steht oft im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Mit ihrer Art, sich im Internet zu präsentieren, hat sie sich in den vergangenen Jahren eine treue Fangemeinde aufgebaut. Auch in der Vergangenheit betonte Edda, wie wichtig ihr ein harmonisches Zuhause ist – ein Ort, an dem sie abschalten und einfach sie selbst sein kann. Mit ihrer Traumwohnung in Berlin scheint dieser Wunsch nun in Erfüllung gegangen zu sein.

Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Influencerin

