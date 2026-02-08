Aus die Maus: Dieser Dschungelcamp-Star belegt dritten Platz

Es ist der letzte Tag im Dschungelcamp. In Kürze steht fest, welcher Star der neue Dschungelkönig oder die neue Dschungelkönigin wird. Hubert Fella (58), Gil Ofarim (43) und Samira Yavuz (32) sind die Finalisten der 19. Staffel. Kurz vor dem Ziel ist das Abenteuer in Down Under für einen der drei allerdings vorbei. Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) verkünden, wer das Camp verlassen muss. Es trifft Hubert – damit ist der große Traum, den Thron zu besteigen, geplatzt.

Hubert nimmt es mit Fassung. Er verabschiedet sich von den anderen beiden und kehrt zurück zu den anderen Campern, die bereits im Dschungelcamp-Hotel auf ihn warten. Am letzten Abend gab es für die drei Finalisten noch ein leckeres Abendessen mit den erspielten Sternen der finalen Prüfungen. Neben den leckeren Speisen gab es zudem ein kleines Beauty-Treatment: Hubert, Samira und Gil genehmigten sich eine erfrischende Gesichtsmaske.

Einen Tag zuvor mussten bereits Simone Ballack (49) und Patrick Romer (30) das Lager räumen. In der aktuellen Folge wurde noch einmal das letzte gemeinsame Abendmahl gezeigt. Dort kullerten bei der Ex-Spielerfrau dicke Tränen. Der Grund dafür: Während ihrer Campzeit entwickelte sie sich zur Köchin der Star-Bande. Beim Zubereiten des Abendbrots funkte ihr allerdings der TV-Bauer in ihre Vorbereitungen – das passte Simone offenbar nicht. Doch am nächsten Morgen war die Laune wieder viel besser. Simone und Patrick durften wieder in die Arme ihrer Liebsten.

RTL Die Dschungel-Stars vor der Dschungelprüfung, 2026

RTL Hubert Fella, Dschungelcamp 2026

RTL Simone Ballack und Patrick Romer, Dschungelcamp 2026