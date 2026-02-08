Letztes Abendmahl: Diese Menüs bekommen Camper kredenzt

Samira Yavuz (32), Gil Ofarim (43) und Hubert Fella (58) haben es geschafft: Die drei Finalisten des diesjährigen Dschungelcamps wurden für ihre grandiose Leistung mit einem speziellen "Letzten Abendmahl" belohnt. Nach dem erfolgreichen Erkämpfen von 14 Sternen durfte sich jeder über ein individuell zusammengestelltes Drei-Gänge-Menü freuen, begleitet von ihren Lieblingsgetränken. Am festlich gedeckten Tisch mitten im Dschungel stießen sie mit alkoholfreiem Bier, Fanta Zero und Weißwein auf ihren Erfolg an. "Dass wir es so weit geschafft haben", freute sich der Hot oder Schrott-Star strahlend. Samira konnte es kaum fassen: "Ich kann das nicht glauben." Besonders begeistert zeigte sie sich von einer Kleinigkeit: "Und da ist auch Salz und Pfeffer!"

Das Menü der Finalisten wurde zu einem kulinarischen Highlight. Als Vorspeise genoss Gil Bruschetta, Hubert entschied sich für einen klassischen Krabbencocktail und Samira für Tomate Mozzarella. Danach führte die Hauptspeise zu wahren Gaumenfreuden: Während der "Round 'n' Round"-Sänger und der Mann von Matthias Mangiapane mit einem saftigen Steak beziehungsweise Schnitzel ihren Hunger stillten, schwärmte die ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmerin von Pasta mit cremiger Tomatensauce, Hühnchen und ganz viel Käse. Das Essen wurde mit himmlischen Desserts abgerundet – Hubert und Samira wählten Tiramisu, während Gil sich für einen New York Cheesecake entschied.

Das legendäre "Letzte Abendmahl" ist ein fester Bestandteil des Finaltages im Dschungelcamp und markiert den Höhepunkt einer intensiven Zeit voller Herausforderungen. Während die drei über ihre Reise im Camp plauderten und ihre letzten Stunden im Dschungel genossen, kam eine besondere Stimmung auf. Für Realitystar Samira, Musiker Gil und TV-Gesicht Hubert war es eine Erfahrung, die sie sicherlich nicht vergessen werden. Wie sie bereits in den Interviews anmerkten, hat die gemeinsame Zeit geprägt und gezeigt, dass man als Team alles erreichen kann – sogar, wenn man sich umgeben von Insekten, Tropenregen und Prüfungen neuen Extremerfahrungen stellt.

RTL Gil Ofarim, Hubert Fella und Samira Yavuz im Dschungeltelefon, 2026

RTL Gil Ofarim mit den Menüs für das letzte Abendmahl, Dschungelcamp 2026

RTL Samira Yavuz, Hubert Fella und Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026

