So reagieren Zuschauer auf Gil Ofarims Dschungelcamp-Sieg

Gil Ofarim (43) hat es geschafft: Der Sänger wurde im großen Finale von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! zum Dschungelkönig 2026 gekrönt und setzte sich mit den meisten Zuschaueranrufen gegen seine Konkurrenten durch. Doch während er im Camp jubelte, kochte im Netz die Stimmung hoch. Unter einem Instagram-Post des Formats prasselten wütende Kommentare auf den frischgebackenen König ein und machten klar, wie gespalten die Reaktionen auf seinen Sieg sind. "Unter aller Sau. Da sind ja einige schön auf den Schauspieler reingefallen" und "Der erste Dschungelkönig, den fast ganz Deutschland nicht leiden kann. Bravo RTL! Faker geht's nicht", lauten nur zwei Kommentare.

Unter dem Beitrag des Senders sammeln sich weitere harsche Worte wie "Fake, Fake, Fake. Das kann nicht mit rechten Dingen zugegangen sein." Andere sprechen von "unfassbar", "zum Kotzen" und behaupten, "unsere Gesellschaft ist verloren." Auch Realitystars mischen sich ein: Antonia Hemmer (25) kommentiert ironisch: "Das stand nicht auf meiner Bingocard für 2026". Jenny Grassl (25) erklärt: "Bin echt schockiert, wie kann sowas passieren." Chiara Fröhlich (28) schreibt: "Immer wieder schön zu sehen, wie Männer lügen und manipulieren und dafür von der Gesellschaft noch belohnt werden." Ex-Bachelor Andrej Mangold (39) gratuliert zwar mit den Worten "Glückwunsch, er hat sich im Camp gut präsentiert und abgeliefert", fügt aber hinzu, dass er den Sieg "mit all den Fakten, die schon draußen sind" nicht nachvollziehen könne. Zwischen den kritischen Stimmen melden sich jedoch auch viele, die Gil verteidigen. Sie loben seinen Einsatz in den Prüfungen, sein ruhiges Verhalten im Camp und fordern lautstark eine zweite Chance für den Musiker.

Gils Sieg machte ihn sichtlich perplex. "Oh mein Gott. Das ist nicht euer Ernst", rief er aus, als die Moderatoren Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) ihn auf dem roten Teppich empfingen. Gerührt bedankte sich der Musiker bei seiner Familie, seiner Frau, seinen Kindern und allen Zuschauern, die ihm zur Seite gestanden hatten. "Ich habe keine Worte", gestand der Sänger überwältigt. Besonders stolz hob der frischgebackene König auch die Unterstützung im Camp hervor.

Anzeige Anzeige

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026