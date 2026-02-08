Platz eins gesichert: Dieser Star ist Dschungelkönig 2026

Es ist der Tag gekommen, auf den alle gewartet haben: Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) küren einen neuen Dschungelkönig oder eine neue Dschungelkönigin. Die letzten beiden, die die Chance auf die Krone haben, sind Samira Yavuz (32) und Gil Ofarim (43). Ein letztes Mal verkündet das Moderatoren-Duo, wer die meisten Anrufe der Zuschauer bekommen hat. "Die Leitungen sind geschlossen. [...] Die Krone 2026 geht an Gil", lauten die erlösenden Worte für den Gewinner.

Gil kann es kaum glauben, dass der Thron von ihm bestiegen werden darf. Im Finale musste sich Gil gegen Samira durchsetzen – und siegte. Bei ihm kullern sofort die Tränen. Auch Samira freut sich für ihn. Damit belegt Samira den zweiten Platz. Insgesamt kämpften zwölf Stars um die heiß begehrte Dschungelkrone: Nicole Belstler-Boettcher (62), Umut Tekin (28), Mirja du Mont (50), Stephen Dürr (51), Eva Benetatou (33), Hardy Krüger jr. (57), Ariel, Simone Ballack (49), Patrick Romer (30), Hubert Fella (58), Samira und Gil.

Diese Staffel war vor allem von einem Thema geprägt: Gil. Der Skandal des Sängers im Jahr 2021 beschäftigte nicht nur seine Mitcamper, sondern auch zahlreiche Zuschauer. Sein Auftreten im australischen Urwald wurde wild diskutiert. Während einige Sympathien für den Musiker empfanden, warnten andere vor seinem wahren Gesicht. Trotz aller Diskussionen konnte sich der 43-Jährige einen Platz im Finale sichern und den Großteil der Fans von sich überzeugen. Das Ende vom Lied: Gil ist der neue Dschungelkönig im Jahr 2026.

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026

RTL Dschungelcamp-Star Gil Ofarim