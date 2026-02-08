So viele Sterne erfuttert Hubert in letzter Dschungelprüfung

Im großen Finale des Dschungelcamps wird es für Realitystar Hubert Fella (58) noch einmal richtig eklig: In der letzten Dschungelprüfung mit dem bezeichnenden Namen "Nicht sprechen" ist er für die Hauptgerichte des finalen Abendmahls zuständig – und kämpft um fünf mögliche Sterne. Vor laufenden Kameras, angefeuert von den Moderatoren Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42), muss Hubert sich durch fünf Gänge voller Ekelspezialitäten futtern. Die Entscheidung, ob er wirklich antreten will, fällt er ohne zu zögern: Er reißt die Arme in die Luft und brüllt seine Bereitschaft heraus. Am Ende dieser kulinarischen Tortur stehen stolze vier von fünf Sternen auf seinem Konto – und damit drei Hauptgerichte fürs Camp und ein ganz persönlicher Drink für ihn selbst.

Schon der erste Gang hat es in sich: Zwei glibberige Fischaugen liegen vor Hubert. Der TV-Star bleibt erstaunlich ruhig, schiebt sich ein Auge nach dem anderen in den Mund, kaut konzentriert und schluckt – ohne Würgen, ohne Drama, sehr zur Verwunderung von Sonja, die keine typischen "Kotzgeräusche" zu hören bekommt. Beim zweiten Gang locken Pommes und Filet, doch der Finalist entscheidet sich gegen den Genuss und für die Kamelhoden. Einen schafft er rechtzeitig, beim zweiten ist die Zeit schneller als sein Kiefer – kein Stern. Gang drei bringt Tiramisu, das Jan, Sonja und Ranger Matt genüsslich vor seinen Augen naschen, während Hubert stattdessen Wildschweinanus verdrücken muss. Mit kleinen Bissen und eisernem Fokus holt er sich den nächsten Stern. Es folgt ein Drink aus pürierten Ochsenfroschschenkeln, den er mit einem großen Schluck tapfer leert, und zum Abschluss eine Krokodilszunge, die er unter Zeitdruck erfolgreich wegkaut.

Kurz vor Hubert musste Gil Ofarim (43) zu seiner alles entscheidenden Dschungelprüfung antreten. Auch für den Musiker wurde es richtig unangenehm: Unter einem durchsichtigen Plexiglashelm, der sich in Sekundenschnelle mit Krabbeltieren füllte, kämpfte der 43-Jährige um die volle Punktzahl. Mehlwürmer krochen ihm bis unter die Nase, Kakerlaken und Skorpione raschelten vor seinem Gesicht und im Kasten darunter wimmelten Ratten und Ameisen. Mit einem eisernen Nervenkostüm drehte Gil einen Stern nach dem anderen ab – und Sonja kommentierte augenzwinkernd: "Er hat den Dreh raus." Selbst als Schlangen direkt vor sein Gesicht gesetzt wurden, blieb der Sänger ruhig und sicherte sich am Ende alle fünf Sterne.

RTL Hubert Fella, Dschungelcamp 2026

