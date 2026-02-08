Bällebad: Die Dschungel-Stars legen Beauty-Day im Camp ein

Am 17. Tag im Dschungelcamp geht es für Hubert Fella (58), Gil Ofarim (43) und Samira Yavuz (32) ein letztes Mal auf Schatzsuche – und diesmal winkt kein Luxus fürs ganze Camp, sondern ein ganz persönliches Goodie. Das Trio wird zu einem Spiel mit einer riesigen Bingo-Ball-Maschine geschickt, in der Hubert und Samira sogar selbst Platz nehmen müssen. Im Spiel zählen richtige Antworten, Teamwork und Timing, während am Ende nur ein Lösungswort den Sieg besiegelt.

Vor allem Samira und Hubert laufen in der Quiz-Runde zur Höchstform auf: Sie beantworten alle gestellten Fragen richtig, sodass sich am Ende ganz eindeutig das Lösungswort "Bingo" ergibt und die Mission als bestanden gilt. Zur Belohnung dürfen sich die Camper ein Produkt ihrer Wahl aussuchen und entscheiden sich geschlossen für eine Gesichtsmaske, auf die sich alle gleichermaßen freuen. Zurück im Camp wird es dann unerwartet emotional: Am Lagerfeuer nehmen die drei Platz und ziehen nacheinander kleine Zettel aus einem Säckchen, auf denen ganz persönliche Botschaften von ihren Liebsten stehen – eine Überraschung, die noch einmal Kraft gibt.

Kurz zuvor mussten sich alle drei in ihren finalen Einzelprüfungen beweisen – und das mit Erfolg. Während Samira und Gil alle fünf Sterne erspielen konnten und somit die Vorspeise und den Nachtisch sicherten, holte Hubert vier von fünf Sternen. Geht es nach den Fans, dann scheint die Dschungelkönigin eigentlich schon festzustehen. Denn eine Umfrage von Promiflash ergab ein deutliches Ergebnis: Samira setzte sich mit 42,8 Prozent der Stimmen klar an die Spitze und wird zum großen Favoriten der Zuschauer gewählt. Hubert folgt mit 36 Prozent auf dem zweiten Platz, während Gil mit lediglich 864 Stimmen das Schlusslicht bildet.

RTL Hubert Fella, Samira Yavuz und Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026

RTL Hubert Fella, Dschungelcamp 2026

RTL Samira Yavuz, Dschungelcamp 2026

