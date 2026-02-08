Das sind die ersten Worte von Dschungelkönig Gil Ofarim

Gil Ofarim (43) ist der neue Dschungelkönig! Nach siebzehn aufregenden Tagen im Dschungelcamp wurde der Sänger zum Sieger gekrönt. Unter dem Jubel der Moderatoren Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) betrat er den roten Teppich, sichtlich überwältigt von den Ereignissen. "Oh mein Gott. Das ist nicht euer Ernst", rief er aus, bevor er das Moderatoren-Duo herzlich umarmte. Sein Dank galt in seinen ersten Worten vor allem seiner Familie, seiner Frau und seinen beiden Kindern, aber auch den Zuschauern, die ihn während der gesamten Show unterstützt hatten, sowie seinem Team. "Ich habe keine Worte", gestand er sichtlich gerührt. Vor allem Sonja überraschte mit einer Aussage: "Du lagst in den Votings zum Dschungelkönig ab Tag eins immer vorne."

Mit besonderem Stolz blickte der frisch gekürte König auf die Unterstützung seiner Mitcamper Samira Yavuz (32), Hubert Fella (58) und Ariel sowie aller anderen zurück, die ihm geholfen hätten, alle Herausforderungen zu meistern. "Jeder Stern zählt. Ich würde nicht hier sitzen, ohne einen Hubert, der durch Schlamm gelaufen ist, ohne eine Samira, ohne einen Hardy. [...] Auch ohne Ariel hätte es nicht funktioniert", zählte er auf. Gil erinnerte daran, dass er wegen eines Unfalls zunächst daran gedacht hatte, die Teilnahme abzubrechen: "Ich habe gedacht, ich mache die erste Woche und fahre nach Hause." Doch am Ende habe er sich durchgebissen. Auch seine musikalischen Ambitionen kamen nicht zu kurz: Begeistert sprach er darüber, wie sehr er von Jan beeindruckt sei. "Ich würde gerne mit ihm eine Nummer machen. Er ist der Wahnsinn. Ein Musikproduzent", schwärmte er zum Abschluss seines Abends voller Emotionen.

Doch während Gil sich über seinen Sieg freute, zeigten sich seine ehemaligen Mitcamper zuvor kritischer. Nach dem Halbfinal-Aus berichtete Simone Ballack (49), dass sie mit den Stimmungsschwankungen des Sängers im Camp ihre Probleme gehabt habe. "Mir war das zu viel: Von zurückgezogen auf gute Laune, dann wieder irgendwie deprimiert und dann wieder gute Laune. Für mich war das teilweise showmäßig", sagte die Unternehmerin offen. Auch Patrick Romer (30) sprach davon, dass sein Bild vom Dschungelkönig im Verlauf der Show kippte. "Ich wusste dann selber nicht mehr, wer ist jetzt eigentlich Gil? Er hat nie so richtig von sich was durchblicken lassen. Auch einen richtigen Deep Talk konnte man mit ihm nicht führen, weil er schon sehr darauf bedacht war, was er sagt und wann er es sagt und wie er sich dabei verhält", erklärte der Realitystar. Die wechselhaften Auftritte des Musikers sorgten offenbar nicht bei allen für Begeisterung.

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp-Kandidat 2025

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026

