Romantische Komödie: Blackpink-Star Lisa erobert Netflix

Blackpink-Star Lisa Manobal (28) landet den nächsten großen Coup bei Netflix: Die Sängerin übernimmt die Hauptrolle in einer neuen romantischen Komödie, die sich am Kultfilm "Notting Hill" orientiert. Das Projekt wurde jetzt von dem Streamingdienst bestätigt und erweitert die Zusammenarbeit mit der Thailänderin, die längst nicht mehr nur als K-Pop-Idol Schlagzeilen macht. Wann genau gedreht wird, wo der Film spielt und an wessen Seite Lisa vor der Kamera stehen wird, verrät Netflix noch nicht. Klar ist bisher nur: Die neue Romcom soll den Zauber der legendären Liebesgeschichte mit Julia Roberts (58) und Hugh Grant (65) aufgreifen – mit der 28-Jährigen im Zentrum.

Inhaltlich hält sich der Anbieter noch bedeckt, weder zur Liebesgeschichte noch zu Lisas Figur sind Details bekannt. Hinter den Kulissen ist aber bereits ein echtes Comedy-Schwergewicht am Werk: Das Drehbuch schreibt Katie Silberman, die mit Filmen wie "Set It Up" für Netflix und der gefeierten Teen-Komödie "Booksmart" in Hollywood für frischen Romantik- und Humor-Mix steht. Auch der Thriller "Don't Worry Darling" stammt aus ihrer Feder. Parallel arbeitet Lisa schon am Action-Spin-off "TYGO" aus dem "Tyler Rake: Extraction"-Universum, in dem sie gemeinsam mit Don Lee aus "Train to Busan" und Squid Game-Star Lee Jin-uk vor der Kamera steht. Zuvor feierte sie ihr Schauspieldebüt als Wellness-Beraterin Mook in der dritten Staffel der HBO-Erfolgsserie The White Lotus.

Für Lisa ist der Sprung von der Bühne auf die Leinwand die nächste Stufe einer internationalen Karriere, die ihren Anfang in der K-Pop-Welt nahm. Als Mitglied von Blackpink füllt sie seit Jahren Stadien, jetzt lernt das Publikum eine neue Seite der Künstlerin kennen: Lisa gibt Einblicke in Schauspielsets, teilt Impressionen von Reisen zwischen Asien, Europa und den USA und zeigt sich in Social-Media-Postings zunehmend in ihrem Alltag abseits der Konzertbühnen. Fans verfolgen nicht nur ihre neuen Rollen, sondern auch Freundschaften zu anderen Musikerinnen, Mode-Insidern und Kolleginnen aus der Filmbranche, mit denen sie regelmäßig bei Events und Fashion Shows gesichtet wird. So wächst aus dem einstigen Idol Schritt für Schritt eine globale Entertainerin, die Musik, Film und Lifestyle verbindet.

Getty Images Lisa, Sängerin

Hugh Grant und Julia Roberts in "Notting Hill"

Getty Images Die Blackpink-Mitglieder Lisa, Jisoo, Jenny und Rose im August 2022

