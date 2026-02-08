Diese Easter Eggs verstecken sich in Taylor Swifts "Opalite"

Taylor Swift (36) sorgt mit ihrem neuesten Musikvideo zu "Opalite" für jede Menge Aufregung in ihrer Fangemeinde. Das farbenfrohe, an die 90er Jahre angelehnte Video, das wie zuvor angekündigt am Freitag veröffentlicht wurde, zeigt prominente Gäste wie Cillian Murphy (49), Domhnall Gleeson (42) und Lewis Capaldi (29), die mit der Sängerin in verschiedene skurrile Szenarien eintauchen. Doch nicht nur die Gaststars stehlen die Show: Auf TikTok und X überschlagen sich die Hinweise auf sogenannte Easter Eggs, die offenbar auf die kommende Neuauflage ihres Debütalbums hindeuten. Besonders ins Auge fallen Details wie Taylors türkis lackierte Nägel, ein auffälliger Schmetterlingsring sowie Schmetterlingsclips und -ohrringe, die Erinnerungen an das Albumcover ihres ersten Albums wecken.

Neben diesen visuellen Hinweisen sorgte eine weitere Entdeckung für Spekulationen: Eine Fernsehzeitung am Rande einer Szene. Für viele Fans steht das "TV" darauf für "Taylor's Version", ein klares Markenzeichen für ihre neu aufgenommenen Alben. Besonders die Zahl drei, die mehrfach im Video auftaucht, brachte Diskussionen ins Rollen. Einige spekulieren, dass dies auf drei mögliche Versionen ihres Debütalbums anspielen könnte, ähnlich wie bei Shania Twains (60) Album "Up", das in Pop-, Country- und Indie-Versionen veröffentlicht wurde. Taylor selbst hatte bereits bestätigt, dass die Aufnahmen für ihr Debütalbum abgeschlossen seien, und die Fans hoffen nun, dass es spätestens 2026 zum 20-jährigen Jubiläum erscheinen wird.

Das Video entstand aus einer spontanen Idee, die die 36-Jährige während ihres Auftritts in der "The Graham Norton Show" im vergangenen Oktober bekam. In einem Instagram-Post erzählte sie, wie Domhnall Gleeson scherzhaft sagte, er würde gern in einem ihrer Musikvideos mitspielen. Diese Bemerkung inspirierte die Sängerin sofort und führte dazu, dass alle Gäste der Show Teil des Projekts wurden. Taylor, die verlobt mit dem Footballspieler Travis Kelce (36) ist, zeigte sich begeistert über die Zusammenarbeit: "Ich hatte mehr Spaß, als ich mir je erträumt hätte." Die Fans sind entzückt über das kreative Video und schmieden fleißig Theorien darüber, welche Überraschungen Taylor als Nächstes bereithält.

Getty Images Taylor Swift bei der "Eras Tour" im Johan-Cruijff-Arena, Amsterdam, 4. Juli 2024

Getty Images Lewis Capaldi beim Glastonbury Festival 2025

Getty Images Graham Norton, Talkshow-Moderator