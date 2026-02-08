Krabbelige Angelegenheit: Samira stellt sich finaler Prüfung

Finaltag im Dschungelcamp, letzte Chance auf Sterne: Samira Yavuz (32) muss sich ihrer wohl härtesten Prüfung stellen – ganz alleine, ohne Unterstützung der anderen Camper. In nur sechs Minuten muss die Reality-TV-Bekanntheit sechs stockdunkle, enge Kammern durchqueren, in denen sich fünf begehrte Sterne verstecken. Der Haken: Auf sie warten Schlangen, Spinnen, Kakerlaken, Mehlwürmer, Heuschrecken und sogar ein Krokodil, dazu eklige Fleisch- und Fischabfälle. Schon bevor es losgeht, gesteht Samira, sie sei "aufgeregt ohne Ende", doch für die Zweifachmama steht fest, dass sie die Prüfung unbedingt antreten will – und sie tritt an, um zu liefern.

Kaum öffnet sich die erste Kammer, muss Samira direkt über mehrere Schlangen klettern, um an den ersten Stern zu kommen. "’Tschuldigung liebe Schlange", murmelt sie, während sie erstaunlich ruhig und zügig vorankommt. In Kammer zwei folgt der nächste Schock: Rund 50 Spinnen krabbeln um sie herum, Samira schreit auf und ruft verzweifelt "Oh mein Gott, Mama, was tue ich hier?!" Statt abzubrechen, konzentriert sie sich auf ein einfaches Mantra: "Stern, Stern, Stern." Während Sonja Zietlow (57) vor der Kamera aufzählt, was alles über sie krabbelt – "Mehlwürmer, Kakerlaken, Heuschrecken, alles, was wir noch so da hatten" –, kämpft sich Samira weiter von Raum zu Raum, immer wieder hörbar zu sich selbst: "Ich schaffe das, ich schaffe das." Unter den wachsamen Blicken von Sonja und Jan Köppen (42) arbeitet sie jede Kammer ab, bis sie schließlich noch vor Ablauf der Zeit aus der sechsten Kammer springt – mit vollem Beutel und dem maximalen Ergebnis von fünf Sternen.

Laut einer Umfrage von Promiflash ist Samira die klare Anwärterin für den Dschungelthron. Von insgesamt 4.078 Stimmen kann die Influencerin 1.747 für sich gewinnen, das entspricht 42,8 Prozent. Doch das Rennen bleibt spannend, denn Hubert Fella liegt mit 1.467 Stimmen (36 Prozent) dicht hinter ihr. Gil landet mit 864 Stimmen abgeschlagen auf dem letzten Platz der Umfrage – obwohl viele Fans des Sängers in den sozialen Netzwerken begeistert über seinen Auftritt im Camp diskutierten. "In diesem Format hat Gil sich absolut gut geschlagen und ist mit jedem Einzelnen, der im Camp war, respektvoll umgegangen", kommentierte ein Nutzer.

RTL Samira Yavuz, Dschungelcamp 2026

RTL Samira Yavuz, Dschungelcamp 2026

RTL Samira Yavuz im Dschungelcamp