OP war erfolgreich: Lindsey Vonns linkes Bein ist gebrochen

Lindsey Vonn (41) hat bei der Olympia-Abfahrt in Cortina d'Ampezzo einen schweren Sturz erlitten und sich dabei das linke Bein gebrochen. Die US-Skirennläuferin verlor nach nur rund 13 Sekunden an der ersten Schlüsselstelle die Kontrolle, blieb mit dem rechten Arm an einem Tor hängen und krachte in verdrehter Position in den Schnee. Helfer rannten sofort zu der Sportlerin, die vor Schmerzen schrie und minutenlang regungslos auf der Piste liegen blieb. Unter dem Applaus der Zuschauer wurde Lindsey schließlich mit dem Hubschrauber von der Strecke abgeflogen und später in ein Krankenhaus im italienischen Treviso gebracht, wo sie noch am Nachmittag operiert wurde.

Das Krankenhaus Ca' Foncello in Treviso bestätigte inzwischen offiziell, dass Lindsey sich bei dem Sturz eine Fraktur im linken Bein zugezogen hat und "orthopädisch operiert" worden sei, "um einen Bruch ihres linken Beins zu stabilisieren". Die 41-Jährige wird nach Angaben der Klinik auf der Intensivstation überwacht, ist aber nicht in Lebensgefahr und benötigt keine künstliche Beatmung, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete. Auch das US-Team versuchte, die Fans zu beruhigen, und erklärte auf X: "Lindsey Vonn hat sich verletzt, befindet sich aber in stabilem Zustand und ist in guten Händen bei einem Team aus amerikanischen und italienischen Ärzten." Für Montag kündigte die Klinik ein weiteres medizinisches Update an.

Schon kurz nach dem Unfall hatte US-Speed-Trainer Alex Hödlmoser den Verdacht geäußert, dass Lindseys Unterschenkel gebrochen sein könnte. "Wir haben noch sehr wenige Informationen. Anscheinend sollte es ein Bruch sein im Unterschenkel", sagte der Trainer im Gespräch mit dem Schweizer Fernsehen SRF. Zu diesem Zeitpunkt lagen dem Team nur erste Einschätzungen vor, konkrete Details über den Gesundheitszustand der Skifahrerin waren noch nicht bekannt. Alex selbst hatte bis dahin keine Gelegenheit, direkt mit Lindsey zu sprechen.

Getty Images Lindsey Vonn bei der Streckenbesichtigung in Crans-Montana

Getty Images Lindsey Vonn beim Abfahrtstraining, 2026

