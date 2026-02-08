Junge Mädchen waren Begleitung von Epstein beim Royal Dinner

Neue Enthüllungen aus den sogenannten "Epstein-Akten" treiben Andrew Mountbatten-Windsor (65) erneut in die Enge: Wie die Mail on Sunday berichtet, lud Andrew im September 2010 den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) zu einem privaten Dinner in den Buckingham Palast ein – samt drei Frauen und einem jungen Model aus Rumänien. Die exklusive Runde soll stattgefunden haben, während Königin Elizabeth (†96) auf Schloss Balmoral weilte.

In E-Mails bezeichnete Jeffrey seine aus Bukarest stammende Begleiterin als "Rumänin, sehr süß" und schwärmte später gegenüber ihr, Andrew habe sie als "wunderschön" empfunden. Nach dem Abend schrieb er an Andrew: "Großer Spaß, mehr später", worauf der damalige Prinz mit "Ja bitte!" antwortete. Unklar ist, was an dem Abend geschah. Buckingham Palast verweigerte einen Kommentar, Andrew ließ eine Anfrage unbeantwortet. Parallel prüfen die Metropolitan Police und Thames Valley Police Hinweise, ob es eine Grundlage für Ermittlungen gegen Andrew gibt – auch im Lichte einer weiteren Behauptung, Jeffrey habe eine Frau nach Großbritannien geschickt, um im Royal Lodge mit Andrew Sex zu haben.

Der Royal-Biograf Andrew Lownie betonte gegenüber der Zeitung, es gebe "starke Gründe", dass sich die Metropolitan Police die Vorwürfe erneut vornehmen müsse. Auch Hofbeamte geraten unter Druck: Im Palast existieren Besucherprotokolle und Fragen stehen im Raum, was sie über Jeffreys Besuche und dessen Netzwerk junger Frauen in den königlichen Residenzen wussten.

IMAGO / ZUMA Press Wire Jeffrey Epstein

Getty Images Queen Elizabeth II. mit weiteren Mitgliedern des englischen Königshauses

Imago Aufnahme aus den Epstein-Akten, veröffentlicht im Januar 2026, die Andrew Mountbatten-Windsor mit einer unbekannten Frau zeigen soll