Der Mann hinter Madonnas Hits: Billy Steinberg ist gestorben

Billy Steinberg (†75), der Mann hinter einigen der größten Pop-Hymnen der 80er und 90er, ist tot. Der gefeierte Songwriter starb am Montag in seinem Zuhause im Stadtteil Brentwood in Los Angeles, wie seine Anwältin Laurie Soriano nun der Los Angeles Times bestätigte. Er wurde 75 Jahre alt. Als Todesursache nannte Laurie eine Krebserkrankung. Billy galt als einer der einflussreichsten Hit-Lieferanten im Hintergrund und schrieb unter anderem für Madonna (67), Whitney Houston (†48), Cyndi Lauper (72), The Bangles und auch für Tina Turner (†83). Zurück bleiben seine Ehefrau Trina, zwei Söhne – und eine ganze Reihe unsterblicher Songs, die weltweit Generationen begleitet haben.

Gemeinsam mit seinem langjährigen Kreativpartner Tom Kelly landete Billy fünf Nummer-eins-Hits in den US-Charts. Zu ihren größten Erfolgen zählen Madonnas "Like a Virgin", Whitney Houstons "So Emotional", "True Colors" von Cyndi Lauper, "Eternal Flame" von The Bangles und "Alone" von Heart. Auch Songs wie "I Touch Myself" von Divinyls oder "I’ll Stand by You" von The Pretenders gingen auf das Konto des Duos. Für weitere Stars wie Céline Dion (57), Chicago, REO Speedwagon und Little River Band lieferten die beiden ebenfalls Material. 2011 wurden Billy und Tom in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen und offiziell für ein Werk geehrt, das Popgeschichte geschrieben hat.

Billys Weg in die Musik begann weit weg vom Blitzlichtgewitter der großen Bühnen. Der 1950 in Kalifornien geborene Künstler wuchs in Fresno auf, zog später nach Palm Springs und gründete zunächst die Band Billy Thermal, deren Songs von Stars wie Linda Ronstadt und Pat Benatar gecovert wurden. In Interviews beschrieb der Songwriter seine Arbeitsweise als intuitiv und sehr persönlich. Gegenüber dem Songwriting Magazine erklärte er über den Entstehungsprozess von "Like a Virgin": Er habe damals eine schwierige Beziehung beendet und eine neue Liebe gefunden, die Zeile "shiny and new" sei ihm einfach aus der Feder geflossen. "Shiny and new, like a virgin, ich weiß nicht, es ist mir einfach rausgerutscht. Ich dachte sofort: Wow, das ist ein cooler Songtext", erzählte er. So entstanden Lieder, die für Millionen zu Soundtracks ihres Lebens wurden – und nun zu seinem musikalischen Vermächtnis gehören.

Getty Images Tom Kelly und Billy Steinberg performen bei der Songwriters Hall of Fame im New York, Juni 2011

Getty Images Madonna, Mai 2025

Getty Images Billy Steinberg bei den Songwriters Hall of Fame Induction & Awards in New York, Juni 2011