Nolan kritisiert Timothée Chalamet für "Interstellar"-Szene

Christopher Nolan (55) und Timothée Chalamet (30) haben sich am Dienstag bei einer besonderen IMAX-Vorführung des Films "Interstellar" in Los Angeles wiedergetroffen. Die Veranstaltung fand in der AMC Universal CityWalk statt und bot beiden Gelegenheit, über ihre Zusammenarbeit an dem Science-Fiction-Meisterwerk zu sprechen. Timothée, der im Film die jüngere Version von Matthew McConaugheys (56) Sohn spielt, schwärmte dabei von dem Projekt: "Dieses Werk ist mein absolutes Lieblingsprojekt, an dem ich je beteiligt war. Es kam zu einer Zeit in meinem Leben, in der noch nichts sicher war, und ich habe keinen Film so oft gesehen wie ihn." Trotz seiner eher kleinen Rolle schwärmte der Schauspieler von den bleibenden Eindrücken, die die Produktion hinterlassen habe, wie Just Jared berichtet.

Im Gespräch vor dem Publikum erinnerte sich Christopher an eine Schlüsselszene: Im Film sieht McConaugheys Charakter emotionale Video-Botschaften seiner Kinder, darunter die von Timothées Figur. Der Regisseur erklärte, dass er damals mit dem ernsten Ton, den der Schauspieler in den Aufzeichnungen gewählt habe, nicht zufrieden war. "Es fühlte sich für mich zu düster an", verriet Christopher. Doch Timothée hielt an seiner Vision für die Szene fest: "Du hast gemacht, was du wolltest, obwohl ich dir gesagt hatte, dass ich es nicht mochte. Aber du hattest geplant, es auf deine Art zu machen, und das wollte ich nicht leichtfertig ändern." Schließlich fügte Christopher schmunzelnd hinzu: "Im Schnittraum habe ich dann einen Weg gefunden, damit umzugehen."

Privat sorgt Timothée derzeit ebenfalls für Schlagzeilen. Seit drei Jahren ist der Schauspieler mit Kylie Jenner (28) liiert, und kürzlich äußerte er sich in einem anderen Interview über mögliche Heiratspläne. Angesichts der Gerüchte, die dieses Geständnis ausgelöst hat, stehen die beiden noch mehr im Rampenlicht als ohnehin. Während er sich gerne zurückhaltend zu seinem Privatleben äußert, scheint sich der Star dennoch an der Balance zwischen Hollywood-Glamour und persönlichen Momenten zu erfreuen. Die Wiederbegegnung mit Christopher zeigt, dass nicht nur seine Karriere von solchen Highlights geprägt ist, sondern auch von den einzigartigen Beziehungen, die er dabei knüpft.

Timothée Chalamet bei den Oscars 2025

Christopher Nolan 2018 bei einer Academy Awards-Veranstaltung in Beverly Hills

Timothée Chalamet und Kylie Jenner, Mai 2025