Gold und Diamanten: So hochwertig ist Michelle Daniaux' Ring

Verlobungs-Glück für Michelle Daniaux und Sandro Ritzini: Das Reality- und Social-Media-Paar hat seine Verlobung bestätigt – und verrät, wie exklusiv der Ring ist. Im Gespräch mit Promiflash erzählen die beiden, dass der Antrag in Lappland stattfand, fernab des gewohnten Alltags und mitten im Winterzauber des hohen Nordens. Sandro stand dabei nicht allein für den großen Moment, sondern mit einer funkelnden Überraschung, die genau Michelles Geschmack treffen sollte. Die Influencerin erlebte einen Antrag, der nicht nur romantisch, sondern auch aufwendig geplant war – und der ihr zeigen sollte, wie sehr sich ihr Partner ins Zeug gelegt hat.

Sandro gibt außerdem Einblicke in die Schmuckschatulle: Der Ring besteht aus 18 Karat Gold und ist mit einem 2-Karat-VVS-Diamanten besetzt. "Mir war wichtig, dass er genauso aussieht und glitzert, wie Michelle es sich immer vorgestellt hat – zeitlos, elegant und mit genau diesem besonderen Funkeln", verrät er. Michelle hatte zwar damit gerechnet, dass der Antrag im Winter kommen könnte – "aber dass es ausgerechnet in Lappland stattfinden würde, hätte ich niemals erwartet." Sie sei davon ausgegangen, dass die Organisation im hohen Norden viel zu kompliziert sei – "was sie im Endeffekt auch war." Umso größer sei ihre Überraschung gewesen, als sie realisierte, wie viel Mühe, Liebe und Planung dahintersteckten. Genau das habe den Moment für sie noch emotionaler gemacht.

Abseits des Rings schreibt das Paar seine Lovestory seit Monaten öffentlich weiter. Fans kennen ihre gemeinsamen Stationen aus liebevoll produzierten Clips, die romantische Reisen und besondere Momente festhalten. In den sozialen Medien lassen die zwei ihre Community regelmäßig an Höhenpunkten teilhaben – vom Städtetrip bis zum winterlichen Polarlichttraum. Während Michelle privat gern Einblicke in ihren Alltag teilt, setzt der Reality-Star an ihrer Seite auf Gesten, die bleiben. So passt der klare, elegante Stil des Verlobungsrings zu dem Bild, das die beiden auch digital zeichnen: viel Gefühl, viel Planung und ein Händchen dafür, gemeinsame Erinnerungen groß herauszubringen.

