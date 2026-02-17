Fiese Mobbing-Vorwürfe: Apple Martin bricht ihr Schweigen

Apple Martin (21), die Tochter von Gwyneth Paltrow (53) und Chris Martin (48), hat sich erstmals zu den schweren Mobbingvorwürfen geäußert, die seit ihrem Debüt beim Le Bal des Débutantes in Paris 2024 kursieren. Auf Instagram bezeichnet sie die Behauptungen, sie sei aufgrund von Mobbing von der Schule verwiesen worden, als "völlig falsch" und schildert, dass diese Gerüchte außer Kontrolle geraten seien. "Ich habe nie eine Schule verlassen müssen, erst recht nicht wegen Mobbings", schreibt sie und erklärt, dass diejenigen, die ihr nahe stehen, wissen, dass sie "nicht so ein Mensch" sei. Unterstützung erhält Apple auch von Aliénor Loppin de Montmort, einer weiteren Teilnehmerin des Balls, die sie als "unglaublich nett" und "großzügig gegenüber allen Debütantinnen" beschreibt.

Die Gerüchte über Apples angebliches Verhalten hatten ihren Ursprung in einem viralen Clip, der sie während des Balls zeigen soll, wie sie anscheinend eine Fotosession einer anderen jungen Frau störte und dabei mit den Augen rollte. Doch Freunde und Vertraute stellten klar, dass diese Szenen aus dem Zusammenhang gerissen wurden. Apples Mutter Gwyneth äußerte sich ebenfalls zu dem öffentlichen Druck, der auf ihrer Tochter wegen ihrer Verbindung zu prominenten Eltern lastet. In einem Interview mit Access Hollywood beschrieb sie, wie jede noch so kleine Aktion ihrer Kinder kritischer Beobachtung ausgesetzt ist, obwohl beide "talentiert und gute Menschen" seien.

Apple, die kurz vor ihrem Abschluss an der Vanderbilt University in Nashville steht, will sich trotz der Kritik und der "Nepo-Baby"-Vorwürfe als Schauspielerin etablieren. Ursprünglich hatte sie das Ziel, Jura zu studieren, doch mittlerweile sei ihr Traum, auf der Bühne oder vor der Kamera zu stehen, wie sie kürzlich in einem Interview mit Vogue verriet. Ihr Debüt in der Modewelt feierte sie 2023 in der Front Row einer Chanel-Show in Paris – ein weiterer Schritt in das Rampenlicht, das sie als Tochter zweier Superstars wohl nie ganz meiden wird.

Getty Images Apple Martin, Tochter von Gwyneth Paltrow

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow und ihre Tochter Apple, Dezember 2024

Getty Images Apple Martin mit Gwyneth Paltrow und Moses Martin bei der New Yorker Premiere von "Marty Supreme", 16. Dezember 2025