Neue Kinderzimmer-Regeln: Gülcan Kamps zieht die Grenze

Moderatorin Gülcan Kamps (43) hat in Palma de Mallorca nun eine klare Ansage an die Kinder ihrer Freunde gemacht – und die beginnt direkt an der Zimmertür ihres Nachwuchses. In ihrer Instagram-Story zeigt die Wahl-Mallorquinerin jetzt, was nach einem Besuch von kleinen Gästen in ihrem Zuhause übrig blieb: ein völlig verwüstetes Kinderzimmer, in dem kaum noch ein freier Fleck zu sehen ist. Zwischen Kuscheltieren, Spielkarten und Krabbeltierchen stapeln sich Spielzeuge auf dem Boden, alles ist wild durcheinandergewirbelt. Die sonst so herzliche Gastgeberin erklärt dazu, dass sie nach diesen chaotischen Tagen nun Handlungsbedarf sieht.

Zu dem Video aus dem Kinderzimmer schreibt Gülcan, sie habe in den letzten Tagen mehrere befreundete Familien mit Kindern eingeladen, insgesamt vier "Zwerge" hätten sich ausgetobt. Normalerweise gilt in ihrem Haus eine klare Gastfreundschaftsmaxime: "Meine Regel ist eigentlich: Gäste räumen bei uns nicht auf." Doch angesichts des Chaos kündigt die frühere Viva-Ikone nun ein Umdenken an. Ab sofort soll diese Sonderbehandlung nur noch für Erwachsene gelten: "Ich glaube, das gilt ab sofort nur für Gäste über 18 Jahre." Alle jüngeren Besucher müssen künftig mithelfen, ihre Spielsachen nach dem Toben wieder an ihren Platz zu bringen. Für Gülcan dürfte das eine durchaus praktische Entscheidung sein – schließlich wird bei ihr Zuhause bald noch mehr Kindertrubel herrschen.

Die Moderatorin und Unternehmerin, die seit 2007 mit Sebastian Kamps verheiratet ist, erwartet erneut Nachwuchs und macht aus ihrer Vorfreude keinen Hehl. Ihr erstes Kind begleitet die Schwangerschaft besonders nah, bezieht den Babybauch der Mutter liebevoll in den Alltag ein und zeigt damit, wie stark der Zusammenhalt im Hause Kamps ist. "Mein Kind hat mich, dann meinen Bauch umarmt & an das Geschwisterkind Küsschen verteilt", schwärmte Gülcan bereits vor einigen Wochen. Dass sie nun klare Strukturen für den Alltag mit Besucherkindern setzt, passt zu dem Bild einer Mutter, die Geborgenheit und Spaß mit festen Regeln verbinden will. In ihrem Zuhause auf Mallorca wirkt die Familie wie ein enges Team, das sich auf das Leben zu viert vorbereitet – mit jeder Menge Liebe, aber eben auch mit einem aufgeräumten Kinderzimmer.

Anzeige Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Gülcan und Sebastian Kamps auf einem Event in Berlin im Oktober 2006