Verlobt? Gina-Lisa Lohfinks Überraschung am Valentinstag

Gina-Lisa Lohfink (39) hat am Valentinstag das volle Überraschungsprogramm erlebt. Die Reality-Bekanntheit verbrachte den Tag mit ihrer Partnerin Missy, die ihr eine ganz persönliche Liebesgeste bereitete: ein neu folierter, knallpinker Wagen und ein üppiger Blumenstrauß – inszeniert als großer Moment für die Kamera mit Herzchenballons und Konfetti. Als die Büroangestellte der 39-Jährigen dann eine kleine rosa Box übergab, lag plötzlich die Frage in der Luft, ob jetzt der erträumte Ring folgt und die beiden den nächsten Schritt wagen. Doch die spektakuläre Aktion, begleitet von RTL, endete ohne Verlobung. Statt eines Antrags gab es Zuneigung pur, ein Statement der Verbundenheit und den klaren Willen, gemeinsam weiterzumachen.

Gina-Lisa sprach im anschließenden Interview offen darüber, dass sie fast drei Jahre um Missy gekämpft habe, bis beide wieder zueinanderfanden – trotz Skandalen, Vorurteilen und Missverständnissen. Missy selbst erinnerte sich im Interview mit dem Sender an ihre anfänglichen Zweifel: "So eine Frau hat man nicht für sich alleine", sagte sie und ließ durchblicken, wie groß der Druck von außen zeitweise war. Inzwischen steht sie fest an Gina-Lisas Seite, auch ihre Familie hat die TV-Blondine aufgenommen. Zum Valentinstag wollte Missy zeigen, wie ernst es ihr ist – ein Zeichen mit Symbolkraft, das Spekulationen über eine mögliche Verlobung anstachelte. Am Ende blieb es beim pinken Auto-Upgrade und einer Box, in der statt Ring der Spruch: "Ich liebe dich, fahr vorsichtig" zu lesen war.

Abseits der großen Gesten pflegen beide eine romantische Ader, die sie immer wieder in Bildern und Momenten festhalten. Schon gemeinsame Reisen und innige Aufnahmen zeigten, wie sehr sie die Zeit zu zweit genießen und sich im Alltag Halt geben. Während Gina-Lisa das Rampenlicht kennt und sucht, findet Missy ihren Platz oft hinter den Kulissen – als Ruhepol, als Zuhörerin, als jemand, der ankommt, wenn es darauf ankommt. Vielleicht erklärt gerade dieser Mix aus Glamour und Bodenhaftung, warum kleine Rituale, ehrliche Worte und jetzt ein pinkes Auto für beide mehr bedeuten als jeder geplante Ringmoment.

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink, Reality-TV-Star

Imago Gina-Lisa Lohfink auf der Venus 2025

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink mit ihrer Partnerin La Missy in Venedig