Klamottenklau: Haftbefehl wurde von Freunden ausgeraubt

Haftbefehl (40) hat im Podcast "Nina & Aykut" mit seiner Frau offen gemacht, wie tief die Wunden seines Absturzes wirklich gehen – und wer sie geschlagen hat. Der Rapper schildert, dass er während seiner schwierigsten Phase nicht nur mit sich selbst kämpfte, sondern auch bestohlen wurde. Passiert sei das über Monate, an unterschiedlichen Orten, oft nach Shows. Menschen aus seinem Umfeld, die er Freunde nannte, hätten sich in dieser Zeit bedient. Der Offenbacher spricht von Designerteilen, die spurlos verschwanden, einem plötzlich leeren Schrank und dreisten Zugriffen backstage.

Die finanziellen Dimensionen sind gewaltig. Er erzählt von ausufernde Shoppingtouren und nennt eine absurde Zahl: "Locker eine Million Euro für Klamotten." Besonders in Dubai habe er es krachen lassen – bei einem einzigen Aufenthalt sollen zwischen 200.000 und 250.000 Euro nur für Kleidung geflossen sein. Umso größer der Schock, als er eines Tages vor einem praktisch ausgeräumten Kleiderschrank stand. "Ich war letztens an meinem Kleiderschrank und hab nicht mal einen Pulli gefunden. Die waren alle weg. Ich hab gar keine Designerklamotten mehr. Die wurden alle gestohlen", schildert er. Die Diebe hätten zudem vor nichts Halt gemacht. "Meine Unterhosen waren weg. Die haben einfach meine Unterhosen geklaut. Das ist mein Ernst. Die Leute haben sich einfach bedient", so Haftbefehl im Podcast.

Das Thema im Podcast hat einen traurigen, aktuellen Anlass. Erst vor wenigen Tagen wurde er erneut ausgeraubt: Sein Zuhause wurde von Unbekannten heimgesucht, die eine Terrassentür aufhebelten und durch mehrere Räume zogen. Dabei soll vorrangig Schmuck abhandengekommen sein. Seine Frau Nina Anhan begegnete den Einbrechern im Haus und alarmierte die Polizei – die rückten jedoch erst an, als die Täter längst geflüchtet waren.

Anzeige Anzeige

Imago Haftbefehl im Dezember 2018

Anzeige Anzeige

Imago Haftbefehl beim CARStival in Mannheim

Anzeige Anzeige

Imago Nina Anhan und Aykut Anhan (Haftbefehl), Oktober 2025