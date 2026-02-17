Adoption: Wünscht sich Jennifer Aniston Kinder mit Jim?

Jennifer Aniston (57), die gefeierte Schauspielerin, denkt offenbar doch noch einmal über das Thema Mutterschaft nach. Nachdem ihre jahrelangen IVF-Versuche erfolglos blieben, hatte sie sich lange Zeit damit abgefunden, keine eigenen Kinder zu haben. Doch nun scheint ihr Freund Jim Curtis, ein Hypnotist und Vater eines Teenagers, neue Gedanken in ihr geweckt zu haben. Laut einem Bericht von RadarOnline sprechen die beiden offen über die Möglichkeit, ein Kind zu adoptieren. Die Beziehung, die im vergangenen Jahr begonnen hat, habe Jennifer einen neuen Blick auf die Idee des Elternseins gegeben, so Insider.

Für Jennifer war die Vorstellung, einmal ein Kind zu adoptieren, in der Vergangenheit nie eine ernsthafte Option. Freunde und Bekannte sollen der Schauspielerin nun aber immer wieder versichern, dass sie eine fantastische Mutter wäre. Auch Jim, der aus seiner früheren Ehe einen Sohn hat, wünsche sich Gerüchten zufolge ein weiteres Kind. Laut dem Bericht sind die beiden inzwischen so stark miteinander verbunden, dass sie sich immer öfter ausmalen, wie ein gemeinsames Familienleben aussehen könnte. Ein endgültiger Entschluss sei zwar noch nicht gefallen, doch die Gespräche darüber scheinen ernst geführt zu werden, so The Hollywood Gossip.

Jennifer hat bereits einen langen und oft schwierigen Weg in Bezug auf die Themen Familie und Kinder hinter sich. Ihre erfolglosen künstlichen Befruchtungen und der Prozess, sich damit abzufinden, keine Mutter zu sein, waren emotional belastend. In Interviews gab sie sich dennoch stets gelassen und sprach davon, ihren Frieden mit dieser Realität gefunden zu haben. Seit ihrer Trennung von Justin Theroux (54) im Jahr 2018 hatte sie keine ernsthafte Beziehung mehr öffentlich gemacht, weshalb die Verbindung zu Jim besonders im Fokus steht. Ob die beiden tatsächlich den Schritt in Richtung Elternsein gehen, bleibt abzuwarten, doch für Jennifer könnte dies ein ganz neues Kapitel in ihrem Leben eröffnen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

jimcurtis1 Jennifer Aniston mit ihrem Partner Jim Curtis

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston, Januar 2024