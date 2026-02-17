"Promis unter Palmen" Staffel zwei: Senderchef packt aus

Wo ist die mysteriöse zweite Staffel von Promis unter Palmen? Diese Frage stellte Moderator Tobo des Podcasts "Blitzlichtgewitter" – und bekam eine überraschend offene Antwort. Sat.1-Senderchef Marc Rasmus verriet, dass Teile der nie gesendeten Staffel existieren und sogar persönlich bei ihm lagern. "Die ist zum Teil auf meinem Laptop", sagte er im Gespräch und lachte. Einige Folgen nannte er laut Podcast sogar "historisch". Wann das Publikum die Aufnahmen zu sehen bekommt, ließ er offen. Das Gespräch fand im Rahmen der Podcast-Folge statt, in der Rasmus über die Zukunft des Reality-Hits sprach und dabei auch die heikle Vergangenheit streifte.

Der Haken: Rund die Hälfte des damaligen Casts sei in der Reality-Welt mittlerweile "gecancelt", so Tobo. Genau deshalb prüfe der Sender sehr genau, ob und in welcher Form die Inhalte jemals ausgestrahlt werden können. "Wir denken immer wieder drüber nach, aber ich möchte das nicht ausschließen", betonte der Senderchef, ohne ein Versprechen abzugeben. Priorität habe aktuell, das Format "Promis unter Palmen" für die Zukunft wieder stark aufzustellen und ihm ein "sauberes" Fundament zu geben. Reality brauche die richtige Balance, erklärte Marc im Gespräch: emotional und konfrontativ, aber am Ende als Unterhaltung, bei der kein "ekliger Geschmack" bleibt.

Die unveröffentlichte Staffel hat schon lange den Ruf, besonders wild gewesen zu sein. Teilnehmer erinnerten sich früher an Szenen mit fliegenden Bettdecken und eskalierenden Momenten im Haus. Nach dem abrupten Ende der Reihe rückte die Frage nach dem Archivmaterial immer wieder in den Fokus der Fans. Marcs Einblick befeuert nun die Neugier – und zeigt zugleich, warum die Entscheidung kompliziert bleibt. Hinter den Kulissen arbeitet das Team daran, die Marke zu schärfen und den Ton der Show so zu justieren, dass die große Lust am Zuschauen zurückkehrt, ohne die Grenze ins Belastende zu überschreiten.

Anzeige Anzeige

Sat.1 Der Cast der zweiten "Promis unter Palmen"-Staffel

Anzeige Anzeige

Joyn Alle Teilnehmer der neuen "Promis unter Palmen"-Staffel

Anzeige Anzeige

Joyn "Promis unter Palmen"-Logo