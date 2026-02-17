Heißes Duo: Sind Saweetie & Jadon Sancho offiziell ein Paar?

Händchen haltend durch Paris: Jadon Sancho und Saweetie (31) zeigen erneut Seite an Seite – und das nach einem romantischen Dinner im legendären Restaurant Laperouse am Sonntagabend. Der Fußballer von Aston Villa erschien in schwarzer Lederjacke, schlichtem Shirt und Bluejeans, abgerundet mit Beanie und silbernen Ketten. An seiner Seite glänzte Musikerin Saweetie in einem tief ausgeschnittenen Mosaik-Kleid, darüber ein langer brauner Mantel und silberne Heels. Das zeigen Fotos, die Daily Mail vorliegen. Beim Verlassen des Lokals strahlten beide über das ganze Gesicht und lassen somit die Gerüchteküche erneut hochkochen.

Am Tag danach setzte das Duo seinen Paris-Auftritt fort und spazierte verliebt zur Kult-Buchhandlung Shakespeare and Company. Für den City-Bummel wählte Saweetie einen langen schwarzen Mantel zu Leggings, Pullover und Schal in Grau und Schwarz, dazu eine Tasche in Krokolook. Jadon tauschte die Lederjacke gegen einen schwarzen Zip-Hoodie und kombinierte dazu Lederhosen – lässig, aber aufeinander abgestimmt. Augenzeugen schilderten, wie die beiden weiterhin die Hände nicht voneinander ließen und ungestört durch das Viertel schlenderten. Ob sie nun offiziell ein Paar sind, verkünden sie nicht öffentlich – doch ihre Gesten sprechen eine klare Sprache.

Zarte Hinweise auf eine Liaison gab es schon länger. Fans bemerkten zunächst ein Handyfoto, das Saweetie als Hintergrund auf Jadons Sperrbildschirm zeigte. Später folgte ein Tattoo-Coup: Der Kicker ließ sich ihren Namen stechen, sogar "Qiava", ihren zweiten Vornamen, trägt er nun hinter dem linken Ohr. Saweetie, die mit bürgerlichem Namen Diamonté Quiava Valentin Harper heißt, ist als Chartstürmerin und Social-Media-Liebling bekannt und zeigt sich privat gerne stylisch und verspielt. Jadon, der abseits des Rasens selten Einblicke gibt, wirkt an ihrer Seite entspannt und nahbar. Zusammen präsentieren sie sich in Paris als eingespieltes Team – modisch abgestimmt, sichtbar vertraut und ganz bei sich.

Collage: Getty Images, ActionPress/ Schmidt, Norbert Sängerin Saweetie und Fußballer Jadon Sancho heizen Liebesgerüchte an, 2025 Collage.

Getty Images Jadon Sancho, englischer Fußballer

Getty Images Saweetie, Rapperin