Brooklyns Insta-Drama: Victoria unterstützt Gordon Ramsay

Victoria Beckham (51) setzte ein klares Zeichen der Unterstützung, als sie am Montag zur Premiere der neuen Netflix-Show "Being Gordon Ramsay" erschien. Die Designerin und ehemalige Sängerin zeigte sich in einem schwarzen, tief ausgeschnittenen Kleid und posierte für Fotos mit Gordon Ramsay und seiner Frau Tana, wie Daily Mail berichtet. Seit über 25 Jahren verbindet die Beckhams und die Ramsays eine enge Freundschaft, die durch gemeinsames Feiern und intensive Zusammenarbeit gewachsen ist. Besonders auffällig: Brooklyn (26), der Sohn von Victoria und ein früherer Vertrauter der Ramsay-Familie, hat sich offenbar von dem Starkoch distanziert. Kürzlich hörte er auf, Gordon auf Instagram zu folgen – ein Schritt, der viele Fragen aufwirft.

Die Enthüllung kommt zu einer Zeit, in der Gordon in Interviews offensiv Stellung zu Victoria und ihrem Mann David Beckham (50) nimmt. Der TV-Koch lobte die Beckhams für ihre aufopferungsvolle und engagierte Erziehung ihrer vier Kinder und bezeichnete David als "unglaublichen Vater". Zugleich kommentierte Gordon, dass Brooklyn, dessen Ehe mit Nicola Peltz (31) bereits heftig in den Medien thematisiert wurde, möglicherweise durch seine Beziehung stark beeinflusst sei. "Liebe macht blind", erklärte Gordon in einem Gespräch mit der Zeitung The Sun und vermutete, Brooklyn werde eines Tages erkennen, wie wichtig seine Familie für ihn ist.

Die Beziehung zwischen den Beckhams und der Ramsay-Familie hat sich über die Jahre auf verschiedenen Ebenen entwickelt. Bereits in der Vergangenheit feierten die Familien gemeinsam bedeutende Ereignisse, wie die Hochzeit von Gordons Tochter Holly Ende des letzten Jahres. Trotz öffentlicher Spannungen innerhalb der Ramsay-Familie teilte Gordon damals unübersehbare Freude über den Anlass. Solche Momente verdeutlichen die starke Verbundenheit der beiden bekannten Haushalte, die trotz aller Umstände immer wieder beeindruckt.

Getty / Victor Boyko Victoria und Brooklyn Beckham

Getty Images Gordon Ramsay und David Beckham verfolgen das Spiel der Los Angeles Lakers gegen die Dallas Mavericks im Staples Center, 2. Mai 2011

Getty Images Gordon Ramsay begleitet Holly in Hochzeitskleid und Schleier zur Trauung an der Bath Abbey in Bath am 27. Dezember 2025