Eric Danes letzter öffentlicher Auftritt mit Freundin 2025

Eric Dane (†53), der am Donnerstag im Alter von 53 Jahren nach einem mutigen Kampf gegen ALS verstarb, hatte seinen letzten großen öffentlichen Auftritt im Juni 2025 bei der Premiere seiner Serie "Countdown" in Los Angeles. An seiner Seite erschien seine Freundin Janell Shirtcliff, mit der er erstmals gemeinsam über den roten Teppich lief. Die beiden posierten Hand in Hand für die Fotografen – ein besonderer Moment, der zugleich sein erstes öffentliches Erscheinen seit der Bekanntgabe seiner ALS-Diagnose im April 2025 war. Der aus Grey's Anatomy bekannte Schauspieler zeigte sich bei der Premiere am 18. Juni in guter Stimmung.

Bei dem Event trifft Eric nicht nur mit seiner Partnerin ein, sondern auch auf zahlreiche Kolleginnen und Kollegen aus dem "Countdown"-Cast. An seiner Seite sind unter anderem Jessica Camacho, Violett Beane, Uli Latukefu, Elliot Knight (35) und Merrick McCartha. Außerdem ist Jensen Ackles (47) vor Ort, mit dem sich der TV-Star laut dem The Mirror besonders herzliche Momente teilt. Die Premiere markiert gleichzeitig den Start der Krimiserie bei Prime Video – obwohl das Format später nach nur einer Staffel abgesetzt wird. Sein letztes Serienprojekt bleibt für viele Fans jedoch Euphoria, in dessen dritter Staffel Eric noch einmal in seiner Rolle als Cal Jacobs zu sehen sein soll.

Eric Dane hatte sich in den vergangenen Jahren vor allem durch seine Rollen in großen TV-Hits einen Namen gemacht. Vielen Zuschauerinnen und Zuschauern bleibt er als charmanter Dr. Mark "McSteamy" Sloan aus "Grey's Anatomy" im Gedächtnis, bevor er in "The Last Ship" und später in "Euphoria" ganz andere, deutlich dunklere Facetten zeigte. Privat war Eric vor allem für seine enge Bindung zu seinen Liebsten bekannt. Janell, die als Regisseurin und Fotografin arbeitet, begleitete ihn in einer Phase, in der er sich nach der ALS-Diagnose zunehmend aus der Öffentlichkeit zurückzog. Der gemeinsame Auftritt bei der "Countdown"-Premiere wurde dadurch für viele Fans zu einem emotionalen Bild, das den Schauspieler noch einmal strahlend und im Kreis vertrauter Menschen zeigt.

Getty Images Eric Dane und Janell Shirtcliff im Juni 2025

Getty Images Eric Dane im Juni 2025

