Ägypten-Reise: Amira Aly zeigt ihren Söhnen ihre "Wurzeln"

Amira Aly (33) lässt ihre Follower auf Instagram an einem ganz besonderen Familientrip teilhaben. Die Ex von Oliver Pocher (48) ist mit den zwei gemeinsamen Söhnen nach Ägypten gereist – aus persönlichen Gründen. Zu einer Reihe von Schnappschüssen aus Kairo schreibt sie: "Die ersten 12 Stunden einer ganz besonderen Reise: meinen Kindern unsere Wurzeln zeigen. Und das Schönste kommt noch." Zu dem nordafrikanischen Land hat die Moderatorin eine besondere Verbindung: Amiras Vater, mit dem sie lange Jahre ihrer Jugend keinen Kontakt pflegte, stammt aus Ägypten.

Die Fotos geben Einblicke in die ersten Stunden ihrer Reise. In einem lockeren weißen Outfit erkundete Amira gemeinsam mit ihren Söhnen und ihrem Bruder Hima die ägyptische Hauptstadt und genoss dabei auch jede Menge örtliche Leckereien wie frisch gebackene Teigtaschen. Besonders eindrucksvoll war wohl der Besuch einer Moschee, für den sich die Moderatorin in ein bodenlanges Gewand hüllte und ihr Haar verschleierte. Dazu kommt ein Besuch bei der Familie: Ein Angehöriger postet einen Schnappschuss, der Amira strahlend im Kreise ihrer Liebsten zeigt.

Amiras Verhältnis zu ihrem ägyptischen Vater gilt als schwierig. Er verließ die Familie, als sie gerade einmal drei Jahre alt war, und kehrte in seine Heimat zurück. Darauf folgte eine Funkstille, die zwanzig Jahre anhielt. "Das trifft mich heute immer noch", gab sie kürzlich im Podcast "M wie Marlene" zu, als sie auf ihre Kindheit ohne leiblichen Vater angesprochen wurde. Trotz harter Erfahrungen scheint sie jedoch ihre Verbindungen zur ägyptischen Kultur ehren zu wollen.

Instagram / amiraaly Amira Aly im Urlaub in Kairo, Februar 2026

Instagram / amiraaly Amira Aly und ihr Sohn auf einem ägyptischen Markt

Instagram / bakar_xv Amira Aly besucht ihre Angehörigen in Ägypten, Februar 2026