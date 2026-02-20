Stars und Kollegen trauern um verstorbenen Eric Dane (53)

Die Trauer um Eric Dane (†53) ist groß. Nachdem der Schauspieler gestern im Alter von 53 Jahren an den Folgen seiner ALS-Erkrankung verstorben ist, melden sich nun zahlreiche Weggefährten zu Wort. Serienschöpfer Sam Levinson, mit dem Eric bei Euphoria zusammenarbeitete, zeigte sich gegenüber dem Branchenblatt The Hollywood Reporter tief bewegt. "Der Verlust unseres lieben Freundes Eric bricht mir das Herz. Mit ihm zu arbeiten war eine Ehre. Sein Freund zu sein war ein Geschenk", erklärte er. Auch Schauspielkollegin Alyssa Milano (53), die mit dem Verstorbenen für die Serie Charmed vor der Kamera stand, verabschiedete sich mit emotionalen Worten. "Ich sehe immer noch dieses Funkeln in Erics Augen, bevor er etwas sagte, das einen entweder vor Lachen aus dem Stuhl hauen oder zum Umdenken zwang", schrieb sie auf Instagram.

Die Schauspielerin würdigte in ihrem ausführlichen Statement zudem Erics "messerscharfen Sinn für Humor". Wenn es aber um seine beiden Töchter und seine Ehefrau gegangen sei, sei er stets "ganz weich" geworden, erinnerte sie sich. Nina Dobrev (37) gedachte des Verstorbenen ebenfalls auf Social Media und fand warme Worte für ihren ehemaligen Kollegen. "Ich bin untröstlich über den Tod von Eric. Er war warmherzig, großzügig, vorbereitet und so leidenschaftlich bei dem, was er tat", schrieb sie. Die Vampire Diaries-Bekanntheit hoffte außerdem, dass die Erinnerung an den Serienstar auch zu einem gestiegenen Bewusstsein für die "grausame und unerbittliche Krankheit" ALS führen würde.

Eric hatte im April 2025 seine ALS-Diagnose öffentlich gemacht und sich im Kreise seiner Familie der Krankheit gestellt. Er hinterlässt seine Ehefrau Rebecca Gayheart (54) sowie seine beiden Töchter Billie und Georgia. Besonders populär wurde der Schauspieler durch seine Rolle als Chirurg Dr. Mark Sloan in "Grey's Anatomy", wo er sechs Jahre lang zum festen Cast gehörte. Sein Tod gestern fiel mit dem 20. Jahrestag seines ersten Auftritts in der Arztserie im Jahr 2006 zusammen. Auch in Produktionen wie "Charmed - Zauberhafte Hexen", "The Last Ship", "X-Men: Der letzte Widerstand" und zuletzt "Euphoria" war Eric zu sehen. In der dritten Staffel der HBO-Serie, die ab 13. April auf HBO Max zu sehen sein wird, ist der Verstorbene noch ein letztes Mal auf dem Bildschirm zu erleben.

Getty Images Eric Dane im April 2022

Getty Images Sam Levinson, Regisseur

