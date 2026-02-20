Nach der ALS-Diagnose: Rebecca Gayheart hielt zu Eric Dane

Grey's Anatomy-Star Eric Dane (†53) ist tot. Der Schauspieler ist am 19. Februar 2026 im Alter von 53 Jahren an den Folgen seiner ALS-Erkrankung gestorben. Nach der Diagnose wich seine Frau Rebecca Gayheart (54) nicht von seiner Seite, obwohl das Paar bereits seit Längerem getrennt war. Rebecca ließ laut Page Six sogar das Scheidungsverfahren abbrechen, nachdem Eric die Diagnose erhielt. Zurück bleiben die gemeinsamen Töchter Billie (15), geboren im März 2010, und Georgia (14), die im Dezember 2011 zur Welt kam. Die Familie veröffentlichte nach Erics Tod ein Statement.

Eric und Rebecca lernten sich in den frühen 2000ern kennen und heirateten im Oktober 2004 in Las Vegas. Nach einigen schwierigen Jahren – darunter ein privater Videoskandal 2009, Erics Reha wegen verschreibungspflichtiger Medikamente 2011 und spätere Depressionen – folgte 2018 die Trennung. Trotzdem blieben beide eng verbunden, reisten weiterhin als Familie und zogen Billie und Georgia als Team groß. Ein Liebescomeback gab es dennoch nicht: Eric wurde 2024 mit Schauspielerin Priya Jain gesichtet und zeigte sich im Juni 2025 nach Bekanntgabe seiner Diagnose erstmals offiziell mit Freundin Janell Shirtcliff auf dem roten Teppich.

Im Mittelpunkt standen für Eric und Rebecca stets Billie und Georgia. Die ältere Tochter benannte Eric nach seinem Vater, wie er einst in der Talkshow von Harry Connick Jr. (58) erzählte. Rebecca teilt bis heute regelmäßig Einblicke in das Leben ihrer Mädchen auf Instagram: Billie, die von Fans wegen ihrer Lockenmähne und der starken Ähnlichkeit gern mit ihrer Mutter verglichen wird, und Georgia, die früh ihre Liebe zum Theater entdeckte und schon in der Schule auf der Bühne stand. Ein von Eric veröffentlichtes Video, in dem Georgia vertrauensvoll eine Treppe hinunterspringt und direkt in die Arme ihres Vaters fliegt, rührte viele Follower – Szenen, die nun als besonders kostbare Erinnerungen an den verstorbenen Schauspieler bleiben und zeigen, wie nah sich die Familie stand.

Getty Images Rebecca Gayheart und Eric Dane im Januar 2015

Getty Images Eric Dane im April 2022

