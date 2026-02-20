Zweite "Promis unter Palmen"-Staffel: Chris Töpperwien wütet

Chris Töpperwien (51) macht seinem Ärger Luft! Der Realitystar ist sichtlich genervt von den Spekulationen rund um die nie ausgestrahlte zweite Staffel von Promis unter Palmen. In seiner Instagram-Story macht der Currywurst-Mann unmissverständlich klar, was er von einer möglichen Ausstrahlung hält und rechnet dabei knallhart mit seinen damaligen Mitstreitern ab. "Wenn ich diese Schei*e wieder lese. Ich sage euch ganz ehrlich: Ich glaube nicht, dass diese Staffel gezeigt wird", beginnt der TV-Auswanderer seine Wutrede und verpasst dabei vor allem Marcus von Anhalt, Melanie Müller und Giulia Siegel verbale Ohrfeigen.

Besonders scharf geht Chris mit Prinz Marcus von Anhalt (59) ins Gericht, dem er vorwirft, "extrem homophobe Kommentare" von sich gegeben zu haben. Auch Melanie Müller (37) bekommt ihr Fett weg – der Wahl-Amerikaner bezeichnet sie als "Hitlergruß-Melanie-Müller" und ist überzeugt: "Die wird eh nirgendwo mehr erscheinen. Ich glaube nicht, dass sie die noch mal zeigen." An Giulia Siegel (51) lässt er ebenfalls kein gutes Haar und nennt sie eine "bekloppte Knalltüte". Seinen eigenen "extremen Ausraster" in der Staffel räumt Chris zwar ein, betont aber, dass dieser "begründet" gewesen sei. Lobende Worte findet er hingegen für den verstorbenen Willi Herren (†45) – für ihn würde es sich lohnen einzuschalten.

Vor wenigen Tagen hatte Moderator Tobo im Podcast "Blitzlichtgewitter" direkt nachgehakt: Was ist eigentlich mit der sagenumwobenen Staffel passiert? Sat.1-Senderchef Marc Rasmus überraschte mit einem offenen Geständnis. "Die ist zum Teil auf meinem Laptop", verkündete er lachend und gab zu, dass gewisse Folgen sogar "historisch" seien. Dass die Zuschauer die Aufnahmen jemals zu sehen bekommen, wollte Marc aber nicht garantieren. Das Archiv besitze zwar besondere Brisanz, aber ein festes Ausstrahlungsdatum blieb weiterhin aus.

Instagram / chris.toepperwien Chris Töpperwien, Februar 2026

Getty Images Marcus von Anhalt, Adoptivsohn von Frédéric von Anhalt

ActionPress Chris Töpperwien, TV-Star