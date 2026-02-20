Bewegende Worte: Eric Danes letzter Wunsch vor seinem Tod

Eric Dane (†53) hatte einen klaren Wunsch, als er im April 2025 seine ALS-Diagnose öffentlich machte: Der Schauspieler wollte die ihm verbleibende Zeit nutzen, um auf die unheilbare Krankheit aufmerksam zu machen. "Ohne übertrieben morbid sein zu wollen, aber wisst ihr, wenn ich gehe, dann möchte ich jemandem geholfen haben", erklärte Eric laut OK! in einem Interview im Oktober 2025, das zu seinen letzten öffentlichen Statements gehörte. Der Vater von zwei Töchtern arbeitete mit der Organisation I Am ALS zusammen und nutzte seine Bekanntheit, um Bewusstsein für die Krankheit zu schaffen. Am gestrigen Donnerstag ist der Grey's Anatomy-Star im Alter von 53 Jahren in Los Angeles an den Folgen seiner ALS-Erkrankung verstorben.

Eric betonte, dass er sich verpflichtet gefühlt habe, seine Geschichte mit der Öffentlichkeit zu teilen. "Über gewisse Dinge in meinem Leben war ich schon immer sehr offen. Dies war etwas, das ich unbedingt mit den Menschen teilen wollte", sagte er. Die Entscheidung, an die Öffentlichkeit zu gehen, sei ihm nicht leichtgefallen, aber es sei immer schwieriger geworden, seinen Zustand zu verbergen. "Und ich habe nie zuvor so viel Liebe und Unterstützung erfahren wie nach dieser Bekanntgabe", erzählte der Schauspieler. Andrea Goodman, Geschäftsführerin von I Am ALS, lobte Erics Engagement und erklärte, dass seine Bekanntheit dazu beitragen könne, mehr Aufmerksamkeit, Finanzierung und Unterstützung für die ALS-Forschung zu generieren.

Seine letzten Tage verbrachte Eric im Kreise seiner engsten Freunde, seiner Ehefrau Rebecca Gayheart (54) und seiner beiden Töchter Billie und Georgia, die der Mittelpunkt seiner Welt waren, wie seine Familie in einem Statement mitteilte. Erste Symptome hatte der Serienstar etwa neun Monate vor seiner Diagnose bemerkt, als er eine Schwäche in seiner rechten Hand feststellte. "Ich dachte, vielleicht hatte ich zu viel getippt oder meine Hand war erschöpft", erinnerte er sich in einem Interview mit Good Morning America. Trotz der fortschreitenden Erkrankung hatte Eric seine Schauspielkarriere nicht aufgegeben und weitergearbeitet. "Ich werde das durchziehen, bis die Räder abfallen", hatte er im Juni gegenüber dem Portal E! News erklärt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Eric Dane, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Eric Dane, "Euphoria"-Darsteller

Anzeige Anzeige