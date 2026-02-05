Er rief sie an: Ellen Pompeo spricht über Erics ALS-Diagnose

Die Nachricht von Eric Danes (53) ALS-Diagnose erschütterte im vergangenen April nicht nur seine Fans, sondern auch seine ehemaligen Kollegen aus der Erfolgsserie Grey's Anatomy. Ellen Pompeo (56), die über 20 Jahre lang die Hauptrolle der Meredith Grey verkörperte, reagierte sofort auf die niederschmetternde Neuigkeit. Bei der ALS Network Champions Gala Ende Januar enthüllte sie in einer emotionalen Videobotschaft, wie schnell ihr ehemaliger TV-Partner auf ihre Unterstützung reagierte. "Als ich von seiner Diagnose hörte, schrieb ich ihm eine SMS und sagte: 'Ich bin da, wenn du sprechen möchtest'", erinnerte sich Ellen an den bewegenden Moment. Nur 30 Sekunden später klingelte ihr Telefon.

In ihrer Botschaft blickte Ellen auf ihre gemeinsame Zeit am Set zurück. "Ich erinnere mich, wie er als McSteamy dazu kam und wir sofort eine elektrische Chemie hatten, ich habe mich sofort in ihn verliebt", sagte sie laut People. Nach dem Anruf habe sie ihm versichert, für "alles, was du brauchst" da zu sein. Und sie ergänzte: "Ich bin wirklich stolz auf dich. Ich liebe dich so sehr und es ist mir eine Ehre, heute über dich zu sprechen." Über die Jahre hinweg blieben die beiden in Kontakt, selbst nachdem Eric 2012 die Serie verließ und beide Schauspieler verschiedene Wege in ihrer Karriere einschlugen. Auch die ALS-Organisation würdigte Erics Einsatz mit warmen Worten und erklärte gegenüber The Hollywood Reporter, er habe wegen der körperlichen Realität der Krankheit nicht teilnehmen können, man ehre ihn aber "mit tiefem Respekt und Unterstützung". Unterstützung kommt auch von Patrick Dempsey (60): "Er ist unglaublich mutig angesichts dieser furchtbaren Krankheit. Er ist ein wunderbarer Mensch", sagte Patrick dem Magazin Parade.

Die Entscheidung, seine ALS-Diagnose öffentlich zu machen, war für Eric ein bewusster Schritt, der weit über persönliche Grenzen hinausgeht. Bei einem Panel der Organisation "I AM ALS" im vergangenen Dezember offenbarte der Schauspieler seine tiefgreifenden Gedanken über sein Leben mit der unheilbaren Krankheit. "Ich fühle nicht, dass mein Leben noch um mich geht", erklärte er mit erstaunlicher Klarheit über seine neue Lebensperspektive. Diese Erkenntnis sei für ihn als "ziemlich egoistische Person" eine große Herausforderung gewesen, da er eigentlich "gerne möchte, dass mein Leben nur um mich geht, aber das kann ich einfach nicht". Der Schauspieler nutzt seine Bekanntheit nun gezielt, um das Bewusstsein für ALS zu schärfen und die Forschung voranzutreiben. "Ich möchte sicherstellen, dass die Menschen wissen, was ALS ist und noch wichtiger, was wir tun können, um es zu bekämpfen und die Situation zu verbessern", betonte er mit der Entschlossenheit eines Mannes, der seinen Kampf nicht aufgibt.

Getty Images Eric Dane und Ellen Pompeo

VISUAL / actionpress Der Cast von "Grey's Anatomy"

Getty Images Eric Dane, Juni 2025