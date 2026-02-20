Tragisch: Eric Dane verpasste ALS-Gala kurz vor seinem Tod

Eric Dane (†53) musste nur wenige Wochen vor seinem Tod am 19. Februar einen wichtigen Auftritt absagen. Der Grey's Anatomy-Star sollte am 24. Januar bei der Champions for Cures and Care Gala des ALS Network in Pasadena den "Advocate of the Year"-Award entgegennehmen, war jedoch nicht gesund genug, um persönlich zu erscheinen. Ein Sprecher des ALS Network erklärte gegenüber People, dass Eric aufgrund der "körperlichen Realitäten von ALS" nicht an der Veranstaltung teilnehmen konnte. Die Organisation zeigte sich "zutiefst dankbar" für Erics "Mut, sein Engagement und seine fortwährende Hingabe für die ALS-Community" und versprach, ihn bei der Gala "mit tiefem Respekt und Unterstützung" zu ehren.

Wie seine Familie nun mitteilte, verbrachte Eric seine letzten Tage im Kreise seiner Liebsten. "Er verbrachte seine letzten Tage umgeben von engen Freunden, seiner hingebungsvollen Ehefrau und seinen zwei wunderschönen Töchtern Billie und Georgia, die der Mittelpunkt seiner Welt waren", heißt es in einem Statement gegenüber People. Die Familie betonte zudem, dass der Schauspieler während seiner ALS-Erkrankung zu einem "leidenschaftlichen Verfechter für Aufklärung und Forschung" geworden sei, "entschlossen, einen Unterschied für andere zu machen, die den gleichen Kampf führen". An Erics Stelle nahm Broadway-Schauspieler Aaron Lazar, der ebenfalls an ALS erkrankt ist, die Auszeichnung bei der Gala entgegen.

Das ALS Network hatte bereits im September angekündigt, Eric mit dem "Advocate of the Year"-Award auszuzeichnen. Die Organisation würdigte den Euphoria-Darsteller dafür, durch seine "Führungsstärke und sein Mitgefühl" internationale Aufmerksamkeit auf ALS gelenkt zu haben. Eric hatte seine Diagnose im April 2025 öffentlich gemacht und sich seitdem intensiv für die Aufklärung über die Krankheit eingesetzt. "Ich halte es für unerlässlich, meine Geschichte mit so vielen Menschen wie möglich zu teilen, weil ich nicht mehr das Gefühl habe, dass sich mein Leben um mich dreht", sagte er im Dezember bei einem virtuellen Panel mit I AM ALS. Eric hinterlässt seine Ehefrau Rebecca Gayheart (54) und die gemeinsamen Töchter Billie und Georgia. Das Paar hatte seine Scheidung nach Erics Diagnose abgebrochen.

Getty Images Eric Dane, Schauspieler

Getty Images Eric Dane und seine Frau Rebecca Gayheart-Dane, Juni 2017

