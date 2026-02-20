Eilmeldung: Eric Dane ist tot

Eric Dane (†53) ist tot. Er starb am gestrigen Donnerstag im Alter von 53 Jahren. Wie seine Familie gegenüber People bestätigt, erlag der Filmstar seiner ALS Diagnose: "Mit schwerem Herzen teilen wir mit, dass Eric Dane am Donnerstagnachmittag nach einem tapferen Kampf gegen ALS verstorben ist. Seine letzten Tage verbrachte er im Kreise seiner engsten Freunde, seiner treuen Ehefrau und seiner beiden wunderschönen Töchter Billie und Georgia, die der Mittelpunkt seiner Welt waren." Vor rund zehn Monaten machte der Darsteller seine Diagnose öffentlich.

