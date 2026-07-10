Schon wieder: Kim Gloss überrascht mit dritter Brust-OP

Kim Gloss (33) hat sich erneut unters Messer gelegt – und das zum dritten Mal. Für den Eingriff an ihrer Brust reiste die Sängerin extra von ihrem Wohnort Dubai nach Hamburg zu ihrem Vertrauensarzt, der sie bereits bei den vorherigen Operationen behandelt hatte. Auf Instagram erklärt Kim ihren Followern nun, warum sie diesen Schritt gegangen ist: "Ich habe drei Kinder bekommen. Ich habe dreimal 30 Kilogramm zugenommen und genauso schnell wieder abgenommen. Meine Haut ist einfach nach den Schwangerschaften immer schlaff und ausgeleiert. Die Brustwarzen waren überhaupt nicht mehr symmetrisch." Sie habe sich deshalb für eine Bruststraffung mit Brustwarzenversetzung entschieden und gleichzeitig ihre Implantate gegen größere ausgetauscht. "Ich wollte nicht nur größere Brüste", betont sie dabei.

Das Aufwachen nach der OP verlief diesmal allerdings deutlich schmerzhafter als erwartet. Kim klagte über "ziemlich große Schmerzen in der linken Brust" und hatte Schüttelfrost, weil sie die Narkose schlechter vertragen hat als bei ihren vorherigen Eingriffen. Nach einer Nacht im Krankenhaus zog der Arzt am nächsten Morgen die Drainage – und der Schmerz war sofort verschwunden. "Der Schmerz in der linken Brust war wie weggezaubert. Es war einfach die Drainage, die ungünstig lag", schildert die ehemalige DSDS-Kandidatin die Situation. Danach konnte sie sich selbstständig um alles kümmern und nach Hause zurückkehren. Schon vor dem Eingriff hatte Kim klargemacht: "Nach jedem Kind hab ich mich für eine Brust-OP entschieden, weil mein Körper sich einfach verändert hat."

Die Reise von Dubai nach Hamburg fiel Kim sichtlich schwer. Auf Instagram beschrieb sie, wie angespannt sie vor dem Flug war: "Es fließen paar Tränen und ich kann euch sagen, ich war noch nie vor einem Flug so nervös wie heute." Der Grund: Zuhause musste sie ihre Familie zurücklassen – darunter auch ihre jüngste Tochter Rosa, die im März 2025 zur Welt kam und von der Kim noch nie so lange getrennt gewesen war. Ihre älteste Tochter Amelia (13) stammt aus ihrer früheren Beziehung mit Rocco Stark (40), die beiden jüngeren Töchter Golda und Rosa aus ihrer Ehe mit Alexander Beliaikin.

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Imago Kim Gloss bei der internationalen Premiere von "Michael" in Berlin, April 2026

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Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Influencerin

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Getty Images Alexander Beliaikin und Kim Gloss, November 2025