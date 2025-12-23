Kaum wiederzuerkennen: Kim Gloss verblüfft ihre Fans

Kim Gloss (33) hat ihre Community mit einem völlig neuen Look überrascht – und prompt eine Welle an Reaktionen ausgelöst. Auf Instagram teilte die Sängerin frische Selfies, die sie im Nahformat zeigen, einmal seitlich, einmal frontal. Zu sehen ist Kim auf ihrem Profil, doch viele Follower fragen sich: Was hat sich verändert? Besonders die Augenpartie und die Form ihres Gesichts wirken anders als sonst, sagen Nutzer. "Ich habe dich auf den ersten zwei Fotos nicht wiedererkannt", schreibt eine Followerin unter dem neuen Post. Andere wundern sich offen: "Bist du das?" Die Schnappschüsse wurden in ihrem Feed veröffentlicht und sorgen seitdem für rege Diskussionen in den Kommentaren.

Ein genauer Blick erklärt, warum der Eindruck so stark ist: Kim verzichtet in dieser Bilderreihe komplett auf Eyeliner und das sonst bei ihr beliebte Tightlining. Dadurch wirken ihre Augen nicht mehr mandelförmig, sondern deutlich runder, was dem Blick der Sängerin eine andere Wirkung verleiht. Dazu trägt Kim extrem glatte, glänzende Haare, die das Licht spiegeln und den gesamten Look puristischer erscheinen lassen. In der Vergangenheit zeigte sich die Influencerin häufiger mit Volumen und oft gelockten Haaren – der Kontrast fällt entsprechend auf. Neben erstaunten Reaktionen gibt es auch Komplimente in den Kommentaren. Eine Nutzerin schreibt: "Hübsch bist du trotzdem", während andere schlicht feststellen: "Irgendwas ist anders."

Abseits des aktuellen Make-up-Experiments pflegt Kim seit Jahren eine enge Beziehung zu ihrer Online-Community und gibt in ihren Posts Einblicke in Alltag, Familie und Stylingroutinen. Die Sängerin testet immer wieder Beauty-Trends, wechselt Frisuren und Looks und nimmt ihre Follower dabei regelmäßig mit hinter die Kulissen. Wer ihr länger folgt, kennt ihre Vorliebe für detailverliebtes Styling ebenso wie spontane Veränderungen. Auf ihrem Profil dominiert eine Mischung aus Familienmomenten, Mode und Beauty – und genau dort löst ein einzelner Look-Wechsel dann manchmal die größten Gespräche aus.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Dezember 2025

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Influencerin

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Dezember 2024