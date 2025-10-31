Frühchen: Kim Gloss spricht über Baby Rosas Entwicklung

Kim Gloss (33) hat mit ihren Fans Details zur Entwicklung ihrer jüngsten Tochter Rosa geteilt. Die Influencerin sprach in einer Instagram-Fragerunde offen darüber, dass Rosa als spätes Frühchen etwa einen Monat vor dem errechneten Geburtstermin das Licht der Welt erblickte. Obwohl die Schwangerschaft sehr schwierig gewesen sei und Kim sogar drei Operationen unter Narkose durchstehen musste, sei Rosa schon bei der Geburt mit über drei Kilogramm Gewicht und einer Größe von 49 Zentimetern kräftig gewesen. "Es gab zum Glück keine Komplikationen nach der Geburt", berichtete die stolze Mutter erleichtert.

In der Fragerunde erklärte Kim, dass Rosa in einigen Bereichen etwas langsamer sei als ihre älteren Geschwister Golda und Amelia. Besonders bei Dingen wie der Bauchlage oder generell bei der täglichen Entwicklung brauche die Kleine mehr Zeit und benötige auch mehr Schlaf. Doch Kim gibt sich entspannt und sieht dies als ganz normal an: "Man merkt einfach, dass sie sich ein bisschen mehr Zeit für alles nimmt. Und das ist auch völlig okay", stellte sie klar.

Anfang des Monats feierte Kim zudem einen wichtigen Meilenstein mit ihrer älteren Tochter Golda. Die Sängerin berichtete auf Instagram, dass die Kleine in Dubai ihren ersten Tag in der Kita hatte. Für die Familie, die gerade einen längeren Aufenthalt in den Vereinigten Arabischen Emiraten genießt, war das ein aufregender Schritt. Besonders begeistert zeigte sich Kim von der unkomplizierten Anmeldung: "Hier in Dubai kann man sich die Kita auswählen und direkt starten – ohne lange Wartezeiten", verriet die Influencerin in einer Story. Der Einstieg verlief ganz entspannt, denn Golda wurde behutsam eingewöhnt und verbrachte anfangs nur wenige Stunden in der Einrichtung.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Influencerin

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und ihre Tochter Rosa, März 2025

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihrer Tochter Golda, Mai 2025