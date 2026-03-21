"Kugel am Hals": Kim Gloss' Tochter musste ins Krankenhaus

Kim Gloss (33) musste mit ihrer jüngsten Tochter Rosa eine beängstigende Zeit im Krankenhaus durchstehen. Eigentlich wollte die Familie den ersten Geburtstag der Kleinen entspannt im Urlaub in Asien feiern, doch daraus wurde nichts. Stattdessen verbrachten sie eine ganze Woche in einer Klinik, nachdem Rosa schwer erkrankt war. In einer Instagram-Story erklärte die Sängerin nun, warum sie über eine Woche lang offline war. "Wir waren die ganze Woche im Krankenhaus. Als wir in Hongkong waren, fing es schon an. Sie hatte leichtes Fieber und dann ist uns aufgefallen, dass sie eine ganz große Kugel am Hals hat. Am Lymphknoten", berichtete Kim.

Die Eltern reagierten sofort und riefen einen Arzt ins Hotel, der zunächst Mumps vermutete und Rosa ein Antibiotikum verschrieb. Doch ihr Zustand verschlechterte sich dramatisch, nachdem die Familie nach Ko Samui geflogen war. "Es ging dann hier sofort ins Krankenhaus für uns, weil ihr Zustand sich so verschlechtert hatte. Sie hat hohes Fieber bekommen, sie hat nichts mehr gegessen, nichts mehr getrunken, nichts in sich behalten. Komplett dehydriert", erzählte Kim. Die Blutwerte zeigten eine bakterielle Entzündung. Den ersten Geburtstag ihrer Tochter verbrachte Kim dann zur Hälfte im Krankenhaus, bevor die Familie entlassen wurde. Die geschwollene Lymphknotenregion ist weiterhin vorhanden. Flüssigkeit musste entnommen werden, um den Druck zu lindern. Weitere Untersuchungen sollen nach der Rückkehr nach Deutschland folgen.

Vor einigen Monaten hatte Kim offen darüber gesprochen, dass Rosa als spätes Frühchen zur Welt gekommen war und die Schwangerschaft alles andere als unkompliziert verlief. "Es gab zum Glück keine Komplikationen nach der Geburt", erzählte die Influencerin damals erleichtert. Dennoch hatte sie verraten, dass sich Rosa in einigen Bereichen langsamer entwickelte als die älteren Geschwister, besonders wenn es um alltägliche Fortschritte wie die Bauchlage ging. Kim blieb jedoch ganz gelassen: "Man merkt einfach, dass sie sich ein bisschen mehr Zeit für alles nimmt. Und das ist auch völlig okay", stellte die Musikerin klar.

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Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihrer Tochter Rosa, März 2025

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Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Dezember 2025

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