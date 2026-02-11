Fans reagieren erschrocken auf Bikinifotos von Kim Gloss

Kim Gloss (33) hat mit neuen Bikini-Fotos auf Instagram für gemischte Reaktionen gesorgt. Die Sängerin teilte Eindrücke aus ihrem Alltag, darunter Aufnahmen, die sie am Strand in Badebekleidung zeigen. Während viele Fans ihre schlanke Figur bewundern und sie mit Komplimenten überschütten, äußerten andere Besorgnis. Besonders Kommentare wie "Sehr abgemagert" oder "Irgendwie erkennt man dich kaum wieder" machen die Runde. Einige Anhänger zeigen sich laut Kommentaren sogar "richtig erschrocken" über die Verwandlung der DSDS-Bekanntheit. Kim selbst hat sich zu der Kritik bislang nicht geäußert.

Das Thema Gewicht sorgt bei Kim immer wieder für Gesprächsstoff. Bereits in der Vergangenheit zog sie durch sichtbare Veränderungen ihrer Erscheinung die Aufmerksamkeit ihrer Community auf sich. Auch dieses Mal sind die Reaktionen geteilt: Neben kritischen Stimmen, die ihre frühere Figur vermissen, gibt es eine Vielzahl unterstützender Kommentare. Einige Fans weisen darauf hin, dass es allein Kims Entscheidung sei, wie sie mit ihrem Körper umgeht.

Kim ist seit Jahren eng mit ihrer Community verbunden und nutzt Instagram, um private Momente und Styling-Updates zu zeigen. Veränderungen in ihrem Erscheinungsbild fallen ihren Followern daher schnell auf und führen häufig zu lebhaften Debatten. Schon in der Vergangenheit sorgten neue Selfies für Verwunderung, vor allem wenn Details im Gesicht oder in der Inszenierung anders wirkten als gewohnt. Abseits der Kameralinse zeigt sich die Reality-Persönlichkeit oft familiennah, postet gemeinsame Augenblicke mit ihren Liebsten und teilt Eindrücke aus Dubai – mal glamourös, mal ganz entspannt.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Influencerin

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Influencerin

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Dezember 2025