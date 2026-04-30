Bauchmuskeln: So durchtrainiert ist Dreifachmama Kim Gloss

Kim Gloss (33) begeistert ihre Follower derzeit mit einem neuen Instagram-Post, auf dem die Sängerin und Dreifachmama ihren durchtrainierten Körper in Szene setzt. Besonders ihr definierter Bauch und ihre langen Beine stechen auf dem Bild hervor. Dazu gibt die 33-Jährige ihren Fans einen ehrlichen Einblick in ihren Sonntagsalltag – und der hat es in sich. Von ihrem "heiligen" Morgenkaffee, den sie nach eigenen Worten richtig zelebriert, über ein stets proteinreiches Frühstück bis hin zu gemeinsamen Stunden mit der Familie am Strand, beim Eisessen und auf dem Spielplatz.

Unter dem Beitrag überschlagen sich die Fans mit Liebesbekundungen an die Mutter von drei Kindern. Eine Followerin schwärmt: "Liebe Kim, du bist toll, wie du bist und kannst stolz sein. Alle anderen hätten gern so einen Körper. Warum man immer über andere urteilen muss." Andere schließen sich an und kommentieren: "Wunderschön alles" oder "Ganz nebenbei, du siehst so, so toll aus."

In der Caption schildert Kim, wie vollgepackt ein typischer Sonntag bei ihr abläuft: Während ihr Mann mit der gemeinsamen Tochter Golda zum Turnen geht, dreht sie Content für einen Kunden und schneidet Videos. Am Abend stehen dann Skincare-Routine, Kinder duschen und ins Bett bringen auf dem Programm – bevor es um 19:30 Uhr für sie und ihren Mann einen Cheat Day mit dem Lieblings-Chinesen und einem Serien-Marathon gibt. "Du kannst arbeiten, Mama sein, dich pflegen, Spaß haben – alles an einem Tag", fasst sie ihren Tag zusammen.

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Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Sängerin, April 2026

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Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihren zwei Töchtern und ihrem Stiefsohn

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Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Influencerin