"Hin und weg": So lernte Kim Gloss ihren Mann Alex kennen

Seit rund zehn Jahren sind Kim Gloss (32) und Alexander Beliaikin ein eingespieltes Team. Die Sängerin und ihr Ehemann durften im Laufe ihrer Beziehung bereits sogar zwei gemeinsame Kinder auf der Welt begrüßen. Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde wollte ein Fan wissen, wie sich das Paar kennengelernt hat. "Wir haben uns das erste Mal im Klub kennengelernt, er hat mich angesprochen und ich war sofort hin und weg", schreibt sie. Doch der Kontakt schien zunächst verloren, bis das Schicksal die beiden wieder zusammenführte: Ihre Kinder besuchten dieselbe Kita, und ab da begann ihre gemeinsame Geschichte.

Die Anfangszeit ihrer Beziehung ist offenbar magisch gewesen, so wie Kim sie beschreibt. Nach der zufälligen Begegnung in der Kita haben sie angefangen, sich regelmäßig zu treffen, und schnell gemerkt, dass sie füreinander bestimmt waren. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2021 wirken die Influencerin und Alexander unzertrennlich. Neben der Liebe zueinander kümmern sich die beiden rührend um ihre Familie. Erst kürzlich feierte die zweifache Mutter die Geburt ihres dritten Kindes, der kleinen Rosa. Ihre Tochter Amalia stammt aus ihrer vorherigen Beziehung mit Rocco Stark (39).

Schon vor rund zwei Jahren hat Kim offen darüber gesprochen, was für sie das Geheimnis einer glücklichen Ehe ist. Damals erklärte die Sängerin auf Social Media: "Ich denke, das Wichtigste in einer gut funktionierenden Ehe ist, dass man immer respektvoll miteinander umgeht. Eine offene und ehrliche Kommunikation ist sehr wichtig." Sie betonte außerdem, dass gemeinsame Ziele und Interessen die Basis ihrer Beziehung seien. Auch die Zweisamkeit kam bei Kim und Alex nie zu kurz, selbst mit Kindern. "Man darf sich als Paar nie vergessen", stellte die Influencerin in ihrer Story klar. Für die Unternehmerin war damals klar: Der stressige Alltag und feste Routinen dürfen nicht zur Gefahr für die Beziehung werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexander Beliaikin und Kim Gloss, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und ihr Mann Alexander im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und Alexander Beliaikin, September 2024