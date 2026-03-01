"Keine schöne Situation": Kim Gloss gibt Update aus Dubai

Kim Gloss (33) erlebt derzeit angespannte Stunden in Dubai. Die Sängerin und Influencerin hat sich nun mit einem Update bei ihren Followern auf Instagram gemeldet und berichtet von der aktuellen Lage vor Ort. Es wurden iranische Luftangriffe gemeldet, die jedoch größtenteils vom Raketenabwehrsystem der VAE abgefangen werden konnten. In der Nacht wurde Kim daher zweimal von dem Alarm ihrer Warn-App aus dem Schlaf gerissen. "Ehrlich gesagt: An wirklichen Schlaf war für mich in dieser Nacht nicht mehr zu denken", schildert sie die belastende Situation.

Um ihre Kinder zu schützen, ergriff die 33-Jährige besondere Vorsichtsmaßnahmen. "Wir haben alle Matratzen in einem geschlossenen Raum ohne Fenster ausgelegt, und die Kinder haben friedlich neben mir im Arm geschlafen. Und genau das ist mir das Wichtigste: Dass sie kein ungutes Gefühl haben", erklärt sie. Trotz der beunruhigenden Umstände zeigt sich Kim dankbar für die Arbeit der Helfer vor Ort. Sie betont auch, dass sie sich in Dubai gut aufgehoben fühle. "Trotzdem bin ich am Ende des Tages einfach Mama. Und ja – es ist keine schöne Situation. Aber wir bleiben ruhig. Wir bleiben stark. Wir schaffen das. Passt auf euch auf", richtet sie sich abschließend an ihre Community.

Kim ist nicht die einzige deutschsprachige Persönlichkeit, die von den Geschehnissen in den Vereinigten Arabischen Emiraten betroffen ist. Auch Aleksandar Petrovic (34), der in Sharjah nahe Dubai lebt, hatte sich zuvor zu Wort gemeldet und von den nächtlichen Explosionen berichtet, die durch abgefangene Raketen verursacht werden. "Mir geht es gut", betonte er in seiner Instagram-Story und erklärte: "Wir hier in Sharjah sind relativ sicher, weil wir etwa eine halbe Stunde von Dubai entfernt sind, Richtung Osten, also nicht in Richtung Abu Dhabi, wo diese US-Militärbasis ist."

Getty Images Kim Gloss, Influencerin

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihren zwei Töchtern und ihrem Stiefsohn

Instagram / aleks_petrovic Aleks Petrovic, Realitystar